ММЗ работает над созданием двигателей нового поколения

Минский моторный завод работает над созданием двигателей нового поколения. Среди значимых премьер 2026 года - двигатель мощностью 3500 лошадиных сил и объемом 69 литров. Этот супер-гигант весом несколько тонн может применяться в особых дизель-генераторах, которые используют, к примеру, нефтяники, газовики или военные.

Александр Ботвинник, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод":

"Мы сделаем совершенно новый тип двигателей, которые никогда моторный завод не производил. Это даже не модификация, а именно новый тип дизельных двигателей. Они будут востребованы в Республике Беларусь и на внешних контурах".