Мобильные группы и ночные дежурства - как в Могилевской области борются с падежом КРС

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/425d00c1-faa5-4231-b9f8-8becba4118d8/conversions/d3a43879-fa0a-4aac-ac7c-7b968ff36554-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/425d00c1-faa5-4231-b9f8-8becba4118d8/conversions/d3a43879-fa0a-4aac-ac7c-7b968ff36554-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/425d00c1-faa5-4231-b9f8-8becba4118d8/conversions/d3a43879-fa0a-4aac-ac7c-7b968ff36554-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/425d00c1-faa5-4231-b9f8-8becba4118d8/conversions/d3a43879-fa0a-4aac-ac7c-7b968ff36554-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Какие меры были приняты в связи с сильными морозами, в чем причина падежа КРС и как загружены перерабатывающие предприятия журналистам рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко по итогам доклада Президенту о ситуации в агропромышленном комплексе региона, сообщает БЕЛТА.

Как отметил Анатолий Исаченко, среди основных вопросов были темы зимовки скота, проблемы и недоработки. Так, вопросы кормления скота в регионе решены. "В целом, обеспечение травянистыми кормами, комбикормом осуществляется в полном объеме. Наши производственные мощности загружены на 100 %, даже чуть больше, работаем в несколько смен. Производственные участки сельхозпредприятий тоже загружены полностью", - сказал он.

По словам председателя облисполкома, за прошлый год на предприятиях было произведено порядка 200 тыс. т комбикорма. Выстроено сотрудничество с БНБК, Шкловским комбикормовым заводом, ОАО "Комсеничи" и другими хозяйствами. В качестве примера названо ОАО "Агрокомбинат "Заря", где комбикорм производят самостоятельно. "Таким образом, в комплексе проблема по области решена", - подытожил Анатолий Исаченко.

В связи с сильными морозами в регионе также приняли ряд необходимых мер для сохранности поголовья скота: увеличили рацион, телят перевели в помещения. Однако в регионе вырос падеж КРС. Эта проблема коснулась всех районов, однако в трех отмечается наибольшее количество погибших животных в процентном соотношении - это Шкловский, Глусский и Бобруйский.

Глава региона констатировал, что фиксируется существенный рост падежа к уровню прошлого года. "И это не связано с морозом. Это просто элементарное несоблюдение технологий и бесхозяйственность. Для того, чтобы это устранить, созданы мобильные группы, работающие непосредственно на местах", - отметил он.

Такие группы выезжают в хозяйства, оказывают различного рода помощь: от вопросов соблюдения технологий до, например, увеличения объемов комбикорма, если есть такая необходимость. "Кроме того, в хозяйствах организованы дежурства по ночам: люди также выезжают, смотрят, как работает сторожевая охрана. То есть, ресурс задействован", - подчеркнул Анатолий Исаченко.

Также во время доклада были озвучены вопросы загрузки мощностей перерабатывающих предприятий региона. И тут отмечается улучшение ситуации. По его словам, предприятия загружены практически на 90 % по мясу - то есть весь скот идет на государственные предприятия, которые перерабатывают продукцию, а затем реализовывают.