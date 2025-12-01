Мощности растут: БелАЗ и "Амкодор-Можа" модернизируют производство для увеличения выпуска техники

Когда обновленный "имидж" заводов - один из ключевых факторов повышения качества продукции, а вместе с ним и увеличение заказов. Так, БелАЗ модернизировал свой цех сборки, испытаний автомобилей и тягачей. Его мощности позволят увеличить на треть выпуск "бестселлеров" - карьерных самосвалов грузоподъемностью от 110 до 240 т.

А холдинг "Амкодор" вносит вклад в развитие АПК. Так, в Крупках на заводе "Можа" реализуют инвестпроект по расширению площадей предприятия, что позволит увеличить мощности его выпускаемой продукции - это зерносушильные комплексы. Техника востребована не только в Беларуси, но и других странах.

Андрей Ладовский, директор ООО "Амкодор-Можа":

"Наши комплексы позволяют аграриям очистить, просушить и заложить на длительное хранение зерно, подготовить семенной материал. На данный момент реализуется инвестпроект, в ходе которого появится 10 тыс. кв. м площадей и складские помещения. Это позволит нарастить объемы продукции. Это уже современные ЗСК производительностью 300 т и выше. Из последних новинок - конвейерная зерносушилка, которая прошла испытания и работает в Республике Беларусь и Казахстане".

Новинки холдинга всегда можно увидеть и на крупнейших экспозициях. "Амкодор" - постоянный участник таких выставок как "ИННОПРОМ" или "БЕЛАГРО".