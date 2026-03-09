Мурманск становится "окном в Азию" - Беларусь строит свой терминал на Северном морском пути

Фото sputnik.by

Мурманский порт, ключевой узел Северного морского пути, становится для Беларуси альтернативой перекрытым западным маршрутам и воротами на рынки Азии. Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в "Актуальном интервью" прокомментировала значение этого проекта и его место в новой логистической реальности.

Вопрос строительства собственного терминала в Мурманске обсуждается уже давно. И вот, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. "Об этом говорилось уже года два назад. Мы ставили вопрос о том, чтобы нам выделили место для строительства своего терминала. И вот, видимо, этот вопрос решался. Настал момент, когда действительно уже точно согласуется вопрос о строительстве", - сообщила Ирина Новикова.

Ранее, когда у Беларуси не было своего терминала, президент России предлагал пользоваться российскими. Теперь речь идет о собственной инфраструктуре. Для Беларуси, тесно сотрудничающей с Азией, выход к Северному морскому пути имеет колоссальное значение. "Мы сотрудничаем с Китаем, Индией, рядом других стран. Сейчас обсуждается выход на страны Юго-Восточной Азии. Этот путь очень важен для нас. Он дешевый, значительно дешевле логистики через Персидский залив или Европу", - подчеркнула эксперт.

Морской транспорт - один из самых экономичных. Экономия на транспортных издержках будет существенной. Кроме того, маршрут идет практически через одну страну, без множества таможенных и транзитных платежей.

Решение переориентироваться на Север продиктовано жесткой реальностью - старые пути перекрыты. "Европа закрыла для нас выезд, закрыт Клайпедский порт, Литва закрыла свои дороги. В Украине война, Черное море для нас закрыто", - констатировала эксперт.

Особую тревогу вызывает ситуация в Ормузском проливе. Конфликт там напрямую угрожает альтернативным маршрутам, в которые уже вложены средства. "Мы рассчитывали через иранский порт Бендер-Аббас поставлять свои товары. Там очень хорошая логистика, близок Оман, мы хотели создать хаб. Обсуждалось создание предприятий по производству комплексных удобрений. И вот представьте, если этот путь отрезается", - описала ситуацию Ирина Новикова. Вложенные деньги оказываются под угрозой. Рост цен на нефть дает краткосрочный выигрыш, но в долгосрочной перспективе отрезание логистической ветки - удар по экономике. "Беларусь - малая открытая экономика, она очень сильно зависит от экспорта. Товар является предложением не тогда, когда он произведен, а когда он может быть доставлен на рынок. А в таком случае мы сможем произвести товар, но не сможем его доставить, если ветка отрезана", - подчеркнула эксперт. Поэтому война в Ормузском проливе невыгодна ни России, ни Беларуси, ни тем более Китаю.