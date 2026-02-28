3.75 BYN
"Мы близки к заветному миллиарду": какая продукция составляет товарооборот Беларуси и Узбекистана
Беларусь уверенно укрепляет позиции на рынке Узбекистана, поставляя традиционную продукцию и развивая совместное производство. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Узбекистан Александр Огородников в "Актуальном интервью", подведя итоги 2025 года.
"Продаем традиционно продукцию сельхозмашиностроения, деревообработки, конечно же, нашу знаменитую мясо-молочную продукцию, лекарственные препараты. Это товарные группы, которые составляют основу нашего товарооборота", - отметил дипломат.
По его словам, страны давно переходят от чистой торговли к более глубоким формам сотрудничества: "От чистой торговли мы уже уходим во многих странах, и Узбекистан не исключение. У нас здесь создано и работает совместное производство тракторов. На сегодняшний день это мощности порядка 3 тыс. единиц в год. Мы понимаем, что могли бы взять и большую долю рынка, потому что трактор BELARUS помнит еще то поколение, которое было в Советском Союзе. И молодежь тоже выбирает трактор за простоту и надежность".
Александр Огородников:
"Не сбрасываем со счетов и карьерную технику, и другие сельскохозяйственные орудия и агрегаты, которые собираются здесь. В легкой промышленности у нас есть чем друг друга дополнить. У нас - наш знаменитый лен, у них - хлопок".
Посол выделил основных игроков на рынке Узбекистана, с которыми конкурирует Беларусь. "Я бы поставил на первое место Китай, потому что здесь присутствует очень широкая линейка их продуктов: от наших традиционных сельскохозяйственных машин и оборудования до легкой промышленности. Турция тоже рядом, и это тоже конкуренция. Конкуренцию создают в том числе узбекские товары, - обозначил он. - Но в нашем товарообороте мы пока немножко преобладаем над узбекским. Это говорит о том, что наши товары находят свою нишу".
Итоги 2025 года оказались рекордными: товарооборот превысил 850 млн долларов и вырос более чем на 34 %. "2025 год уже завершился и определенные итоги уже подвели. Товарооборот составил более 850 млн долларов. Мы очень близки к заветному миллиарду, и он уже не кажется таким недостижимым, ведь в прошлом году товарооборот вырос более чем на 34 %. Причем рос и белорусский в Узбекистане, и узбекский в Беларуси. Это говорит о том, что экономики двух стран развиваются очень активно", - заключил посол.
Динамичный рост взаимной торговли и запуск совместных производств подтверждают стратегический характер белорусско-узбекского партнерства, которое приносит взаимную выгоду и укрепляет позиции обеих стран на евразийском пространстве.