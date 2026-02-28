"Мы близки к заветному миллиарду": какая продукция составляет товарооборот Беларуси и Узбекистана

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f47bb1c-fbc3-4192-9dc0-140cb55fc788/conversions/b02c709b-1690-467e-9224-242434bf5f33-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f47bb1c-fbc3-4192-9dc0-140cb55fc788/conversions/b02c709b-1690-467e-9224-242434bf5f33-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f47bb1c-fbc3-4192-9dc0-140cb55fc788/conversions/b02c709b-1690-467e-9224-242434bf5f33-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f47bb1c-fbc3-4192-9dc0-140cb55fc788/conversions/b02c709b-1690-467e-9224-242434bf5f33-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Беларусь уверенно укрепляет позиции на рынке Узбекистана, поставляя традиционную продукцию и развивая совместное производство. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Узбекистан Александр Огородников в "Актуальном интервью", подведя итоги 2025 года.

"Продаем традиционно продукцию сельхозмашиностроения, деревообработки, конечно же, нашу знаменитую мясо-молочную продукцию, лекарственные препараты. Это товарные группы, которые составляют основу нашего товарооборота", - отметил дипломат.

По его словам, страны давно переходят от чистой торговли к более глубоким формам сотрудничества: "От чистой торговли мы уже уходим во многих странах, и Узбекистан не исключение. У нас здесь создано и работает совместное производство тракторов. На сегодняшний день это мощности порядка 3 тыс. единиц в год. Мы понимаем, что могли бы взять и большую долю рынка, потому что трактор BELARUS помнит еще то поколение, которое было в Советском Союзе. И молодежь тоже выбирает трактор за простоту и надежность".

"Не сбрасываем со счетов и карьерную технику, и другие сельскохозяйственные орудия и агрегаты, которые собираются здесь. В легкой промышленности у нас есть чем друг друга дополнить. У нас - наш знаменитый лен, у них - хлопок".

Посол выделил основных игроков на рынке Узбекистана, с которыми конкурирует Беларусь. "Я бы поставил на первое место Китай, потому что здесь присутствует очень широкая линейка их продуктов: от наших традиционных сельскохозяйственных машин и оборудования до легкой промышленности. Турция тоже рядом, и это тоже конкуренция. Конкуренцию создают в том числе узбекские товары, - обозначил он. - Но в нашем товарообороте мы пока немножко преобладаем над узбекским. Это говорит о том, что наши товары находят свою нишу".

Итоги 2025 года оказались рекордными: товарооборот превысил 850 млн долларов и вырос более чем на 34 %. "2025 год уже завершился и определенные итоги уже подвели. Товарооборот составил более 850 млн долларов. Мы очень близки к заветному миллиарду, и он уже не кажется таким недостижимым, ведь в прошлом году товарооборот вырос более чем на 34 %. Причем рос и белорусский в Узбекистане, и узбекский в Беларуси. Это говорит о том, что экономики двух стран развиваются очень активно", - заключил посол.