На "БЕЛДЖИ" появится цех штамповки
На заводе "БЕЛДЖИ" построят цех штамповки. Это предусматривает второй этап масштабной модернизации. Сейчас идут согласования, выбор подрядчика. На реализацию отводят 21 месяц. Подобного в Беларуси еще не возводили.
С положением дел на автомобильном производстве 8 апреля ознакомился премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Речь шла также о перспективах развития еще одного предприятия по производству легковых авто.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО "БЕЛДЖИ": "Цех штамповки позволит нам значительно сократить логистические затраты от нашего партнера. У нас есть автоматизированная система управления производством, автоматизированная система управления качеством, но у нас нет в стране современной, поточной, роботизированной штамповки крупногабаритной. И поэтому это тоже важно и для страны".
В этом году на Борисовском предприятии уже изготовили почти 22 400 авто. На экспорте заработали свыше 250 млн долларов.