На Белорусско-египетском бизнес-форуме подписаны контракты на 6,5 млн долларов
Автор:Редакция news.by
По итогам Белорусско-египетского бизнес-форума подписаны контракты на 6,5 млн долларов.
7 мая мероприятие прошло в Минске, там приняли участие 50 человек. По итогам 2025 года товарооборот между Беларусью и Египтом составил 110 млн долларов, и стороны обсудили, за счет чего можно дальше наращивать сотрудничество.
Беларусь поставляет в Египет тракторы и другую технику, молочную продукцию, изделия деревообработки, а также металлопрокат. Из Египта мы импортируем фрукты, специи, химическую продукцию.