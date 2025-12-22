На Брестчине перешагнули рубеж удоя молока на одну корову в 8 тыс. кг

Брестская область перешагнула рубеж удоя молока на одну корову в 8 тыс. кг.  Лидер в этом направлении - Ивановский район с результатом выше 10 тыс. кг. А в хозяйстве "Молодово-Агро" получили уже порядка 13 тыс. кг. Важный аспект при достижении такого результата - комфортные условия для животных.



Сегодня в Брестской области более 90 % буренок содержатся в современных молочно-товарных комплексах. За ближайшие 3 года эту работу в регионе планируют завершить.

Сергей Ашмянцев, директор Брестского областного агропромышленного союза:

"Знаковый, я бы даже сказал, исторический день Брестской области за всю 86-летнюю историю ее развития. В 1995 году удой на корову по области составлял 2 299 кг. И вот когда мы в 2006 году получили 4 тыс., казалось, что это уже что-то сверхъестественное. Но время показало, что нужно идти вперед".

Анатолий Щупленков, начальник комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

"В этом году мы уже ввели в строй 37 животноводческих помещений, 24 из них - МТК. По году мы ожидаем по области удой 8 190 кг. Это плюс 459 к уровню прошлого года. В целом по области мы планируем валовый сбор производства молока на уровне 2,5 млн тысяч тонн. Плюс 160 тыс. кг. Основа получения таких результатов, безусловно, это планомерна работа на протяжении ряда лет".