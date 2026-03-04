На БУТБ запустили регулярные торги березовым соком

На Белорусской универсальной товарной бирже запустили регулярные торги березовым соком для внутреннего рынка.

Для продавцов на торгах применяется алгоритм прямого аукциона - на повышение цены. Первая сделка объемом 10 т была заключена уже по итогам пилотной торговой сессии. Вторая принесла еще четыре сделки объемом 275 т.

Сок закупали два известных производителя безалкогольных напитков. А в качестве поставщиков поучаствовали лесохозяйственные организации едва ли не всех областей страны.