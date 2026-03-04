3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
На БУТБ запустили регулярные торги березовым соком
На Белорусской универсальной товарной бирже запустили регулярные торги березовым соком для внутреннего рынка.
Для продавцов на торгах применяется алгоритм прямого аукциона - на повышение цены. Первая сделка объемом 10 т была заключена уже по итогам пилотной торговой сессии. Вторая принесла еще четыре сделки объемом 275 т.
Сок закупали два известных производителя безалкогольных напитков. А в качестве поставщиков поучаствовали лесохозяйственные организации едва ли не всех областей страны.
На бирже подчеркнули: ежегодно предприятия лесного хозяйства нашей страны заготавливают порядка 20 тыс. т березового сока, основные объемы идут на дальнейшую переработку. Пока в торгах участвуют не все производители и потребители сока, но по мере развития этого направления концентрация предложения и спроса будет расти.