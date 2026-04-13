На маркетплейсах товары из РФ и КНР продавали под видом белорусских
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) направило в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) информацию о фактах реализации на территории Российской Федерации товаров, которые выдаются за белорусские, но таковыми не являются. Об этом сообщает БЕЛТА.
"С учетом решения, принятого на совместном заседании членов коллегий МАРТ и ФАС, и в целях защиты прав отечественных производителей МАРТ направил в адрес российских коллег информацию о фактах реализации на территории Российской Федерации товаров, которые выдаются за белорусские, но таковыми не являются", - рассказали в министерстве.
Было установлено, что отдельные товары, фактически произведенные в Российской Федерации (а в ряде случаев - в Китае), позиционируются как белорусские, сопровождаются изображением государственного флага Республики Беларусь, надписями "Сделано в Беларуси" или "Белорусские товары", а также имеют в описании недостоверные сведения о стране происхождения. В ходе анализа маркетплейсов Wildberries и Ozon с национальным доменом .ru выявлено более 25 артикулов указанной продукции.