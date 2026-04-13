На маркетплейсах товары из РФ и КНР продавали под видом белорусских

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) направило в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) информацию о фактах реализации на территории Российской Федерации товаров, которые выдаются за белорусские, но таковыми не являются. Об этом сообщает БЕЛТА.

"С учетом решения, принятого на совместном заседании членов коллегий МАРТ и ФАС, и в целях защиты прав отечественных производителей МАРТ направил в адрес российских коллег информацию о фактах реализации на территории Российской Федерации товаров, которые выдаются за белорусские, но таковыми не являются", - рассказали в министерстве.