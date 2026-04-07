На предприятии в Глубоком изготавливают масла премиум-класса, не уступающие зарубежным аналогам

Точки роста для белорусских регионов - открытие современных предприятий. К примеру, на севере страны во время реализации инициативы "Один район - один проект" появились новые производства по выпуску конфет, хлебобулочных изделий, продукции деревообработки. И во всем акцент на качество. Ведь это уже бренд Беларуси. Увеличение глубины переработки, внедрение цифровых решений, внедрение эффективного маркетинга - задачи на пятилетку качества. Ведь от того, как будем работать, напрямую зависит благосостояние белорусских семей.

Сильные регионы - один из приоритетов Программы социально- экономического развития на пятилетие. Новые производственные площадки не только дают рабочие места, но и в целом способствуют развитию районов. И здесь важна инициатива на местах.

Резервуарный и цех смешивания, участок фасовки и современные склады. В светлых, просторных помещениях сконцентрирован весь технологический цикл производства масел, смазочных материалов и специальных жидкостей. Это предприятие в городе Глубокое. С переходом из арендованных площадей на собственные мощности возможности значительно расширились.

Игорь Канышев, начальник производства завода по выпуску масел, смазочных материалов и специальных жидкостей

Игорь Канышев, начальник производства завода по выпуску масел, смазочных материалов и специальных жидкостей: "Наша основная задача - производства масел премиум-класса, которые по качеству не уступают зарубежным брендам. На сегодняшний день мы изготавливаем 57 видов масел. Много масел находится в разработке".

Новые рабочие места в райцентре

Моторные, трансмиссионные, промышленно-индустриальные масла. Продукция замещает импортную. Рабочие места на новом заводе получили без малого 30 человек. Для них и условия, и возможность развиваться.

Анна Колядко работает инженером-технологом. Родилась и выросла в Глубоком. Училась в Минске. Казалось бы, заманчиво с престижной специальностью остаться в столице. Но выбор сделала в пользу малой родины. Ведь современный производственный комплекс открыл совершенно новый уровень для карьеры в райцентре.

Анна Колядко, инженер-технолог завода по выпуску масел, смазочных материалов и специальных жидкостей

Анна Колядко, инженер-технолог завода по выпуску масел, смазочных материалов и специальных жидкостей:

"Трудолюбие, упорство и ответственность, которым научили меня родители, помогли мне оказаться на этом месте. Моя задача - разработка масел с учетом международных стандартов. Мне нравится моя работа. Каждый день новые задачи, которые приходится решать, учится новому. Я очень рада, что есть возможность расти и развиваться в своем родном городе, где семья и друзья".

Петр Белусь, председатель Глубокского райисполкома

Петр Белусь, председатель Глубокского райисполкома:

"Развитие таких предприятий - это в первую очередь динамика развития самого региона, привлечение специалистов. Данное предприятие очень плотно работает по подбору кадрового персонала себе. Выходцы из нашего района возвращаются работать сюда с хорошей заработной платой, в достойных условиях труда".

Строгий контроль качества на всех этапах

Оборудована современная производственная лаборатория. Строгий контроль на каждом этапе, это гарантирует качество белорусской продукции.

Предприятие новое, но постоянно совершенствуется. Внедряются автоматизированные линии. Также в ближайшей перспективе открытие склада для хранения готовой продукции.