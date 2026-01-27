3.74 BYN
На швейной фабрике в Бобруйске раскрыли секрет вечной молодости производства
В этом году одна из старейших швейных фабрик Беларуси, расположенная в Бобруйске, отмечает 96-летие. В эпоху быстрой смены трендов и глобальной конкуренции предприятие не просто сохраняет свои позиции, но и уверенно развивается. В чем секрет долголетия производства, рассказал в "Актуальном интервью" директор швейной фабрики Теймураз Бочоришвили.
Он отметил, что основой успеха являются инновации и кадры: "Прежде всего, за счет инноваций. Сегодня наше предприятие имеет богатейший потенциал. Он связан с тем, что у персонала очень высокая квалификация, очень хорошие знания. У инженерно-технических работников есть передача ноу-хау. И, конечно, есть нацеленность на результат, на то, чтобы идти всегда в ногу со временем".
По словам директора, современный рынок диктует новые правила, и фабрика успешно адаптируется к ним. "Раньше было как-то проще: осенне-зимний сезон, весенне-летний. Сейчас мы стараемся присутствовать на рынке каждый месяц, в зависимости от погоды, она тоже оказывает существенное влияние на продажи".
Ключевым фактором развития руководитель назвал постоянное техническое обновление.
Автоматическое оборудование, которое мы приобрели 3 года назад, позволяет нам двигаться вперед, осваивать новые технологии.
Этот курс на технологическое развитие закреплен в долгосрочной стратегии. Предприятие входит в концерн "Беллегпром", где уже, как отметил директор фабрики, детализирована программа развития до 2030 года. "Конечно, мы не можем обойти те цели, которые заложены в программах развития государства. Это должно быть устойчивое развитие, постоянная инвестиционная деятельность и импортонезависимость - вот эти слагаемые, на которых зиждется наша программа развития до 2030 года".
Но одних технологий мало. Руководство фабрики понимает, что главная ценность - это люди и их опыт. "Также очень важно сохранить кадровый потенциал, ноу-хау и профессиональную компетентность поколений, чтобы это все продолжалось дальше", - подчеркнул Теймураз Бочоришвили.