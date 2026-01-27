На швейной фабрике в Бобруйске раскрыли секрет вечной молодости производства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7f89c6-fdb4-4a02-a180-7c686c51f3af/conversions/20e078a1-2725-4981-9b43-acfd4eeb9dd7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7f89c6-fdb4-4a02-a180-7c686c51f3af/conversions/20e078a1-2725-4981-9b43-acfd4eeb9dd7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7f89c6-fdb4-4a02-a180-7c686c51f3af/conversions/20e078a1-2725-4981-9b43-acfd4eeb9dd7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f7f89c6-fdb4-4a02-a180-7c686c51f3af/conversions/20e078a1-2725-4981-9b43-acfd4eeb9dd7-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом году одна из старейших швейных фабрик Беларуси, расположенная в Бобруйске, отмечает 96-летие. В эпоху быстрой смены трендов и глобальной конкуренции предприятие не просто сохраняет свои позиции, но и уверенно развивается. В чем секрет долголетия производства, рассказал в "Актуальном интервью" директор швейной фабрики Теймураз Бочоришвили.

Он отметил, что основой успеха являются инновации и кадры: "Прежде всего, за счет инноваций. Сегодня наше предприятие имеет богатейший потенциал. Он связан с тем, что у персонала очень высокая квалификация, очень хорошие знания. У инженерно-технических работников есть передача ноу-хау. И, конечно, есть нацеленность на результат, на то, чтобы идти всегда в ногу со временем".

По словам директора, современный рынок диктует новые правила, и фабрика успешно адаптируется к ним. "Раньше было как-то проще: осенне-зимний сезон, весенне-летний. Сейчас мы стараемся присутствовать на рынке каждый месяц, в зависимости от погоды, она тоже оказывает существенное влияние на продажи".

Ключевым фактором развития руководитель назвал постоянное техническое обновление.

Автоматическое оборудование, которое мы приобрели 3 года назад, позволяет нам двигаться вперед, осваивать новые технологии. Теймураз Бочоришвили

Этот курс на технологическое развитие закреплен в долгосрочной стратегии. Предприятие входит в концерн "Беллегпром", где уже, как отметил директор фабрики, детализирована программа развития до 2030 года. "Конечно, мы не можем обойти те цели, которые заложены в программах развития государства. Это должно быть устойчивое развитие, постоянная инвестиционная деятельность и импортонезависимость - вот эти слагаемые, на которых зиждется наша программа развития до 2030 года".