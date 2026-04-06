"Настрой боевой!" - в стране идет сев ранних яровых культур

Продолжаем развиваться и прибавлять. 11,5 млн тонн зерна - такую задачу перед аграриями поставил наш Президент. Задача решаема. Главное, с самого начала - с посевной - соблюдать технологии и дисциплину.

Сельхозпредприятие "Привольный агро".Сегодня из-за дождя в поле вышли позже, но наверстают, заверяет опытный хлебороб Александр Шустиков. 10-й сезон на его счету и первый на новеньком "Беларусе".

Александр Шустиков, механизатор ОАО "Привольный агро":

"Обслуживаем трактор и выезжаем в поле. Стараемся, конечно, побольше сделать, заработать. Посеял где-то 700 га зерновых, овса. За зиму, конечно, отдохнули. Соскучились по земле".

"Привольный" объединил несколько хозяйств, став по сути агрохолдингом. В деле почти 18 тысяч гектаров. Поэтому только тракторов в полях ежедневно до полусотни единиц.

"Культивирую, землю поднимаю, чтоб быстрее просохла, - рассказал механизатор ОАО "Привольный агро" Владимир Вареников. - Слой получается для выравнивания, боронования и посева. Трактор новый, можно работать. Настрой боевой!"

"Вношу калийные удобрения. Внес около 2 тыс. тонн фосфора под посевы, чтобы лучше была урожайность. Каждая минута нам дорога", - рассказал о своей работе механизатор ОАО "Привольный агро" Виктор Саблев.

Получить достойный урожай даже при самых экстремальных погодных условиях. Секретов нет - подготовка техники, начиная с осени. В семенном фонде ставка на высокоурожайные сорта, а еще мотивация.

"Овса нам нужно посеять 1,3 тыс. га. Больше половины уже посеяно. К концу недели планируется завершить посев овса и перейти к другим культурам: зернобобовые, однолетние, многолетние травы", - перечислил замдиректора по растениеводству ОАО "Привольный агро" Александр Кухарев.

Михаил Плиндов, директор ОАО "Привольный агро":

"У нас сформированы отряды. Один занимается посевом, подготовкой, внесением удобрений, бороной, культивацией и посевом. Второй отряд - 15 единиц - занимается внесением органики. Они понимают, что их зарплата зависит от объемов, и поэтому рвутся в поле".

Будем не только с хлебом. Идет отличная закладка и кормовой базы. И есть под что - уже в этом году в "Привольном" заработает новый МТК.

Согласно бизнес-плану, только здесь буренок станет вдвое больше. А это дополнительная прибыль для хозяйства, достаток рабочих. Отсюда и такое внимание к компании.

Андрей Валынцев, первый зампредседателя Славгородского райисполкома:

"Задействовано 35 единиц энергонасыщенной техники. Очень хорошим подспорьем было получение пяти энергонасыщенных тракторов BELARUS 3522 и трех "Амкодоров 352". Люди настроены на получение достойного результата. Из 3,9 тыс. га мы посеяли половину".