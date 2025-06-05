Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ по итогам 2024 года

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Национальный аэропорт Минск стал победителем конкурса "Лучший аэропорт года" в номинации "Лучший аэропорт стран СНГ" по итогам работы за 2024 год. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Конкурс среди авиагаваней стран СНГ ежегодно проводится ассоциацией "Аэропорт" гражданской авиации стран - участниц СНГ, членом которой минский аэропорт является с 1997 года. Итоги подведены в Москве на годовом отчетном собрании членов ассоциации. Генеральный директор авиапредприятия Владимир Череухин решением общего собрания избран вице-президентом ассоциации.

Предприятия-участники оценивались по объективным показателям, достигнутым в развитии маршрутной сети, повышении качества обслуживания пассажиров, совершенствовании материально-технической базы. Оценивали также безопасность полетов и комфорт для пассажиров.