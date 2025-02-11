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Национальный банк планирует выпустить в обращение новую монету

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Национальный банк планирует выпустить в обращение монету "Славянка" номиналом 100 рублей. Она будет изготовлена из золота массой 15,5 г (половина тройской унции) и тиражом 3 тыс. штук.

В оформлении монеты планируется сохранить художественный образ молодой славянки с маленьким ребенком на руках в окружении двух райских птичек, а также надпись "Славянка".

В банке отметили, что новая монета пополнит ряд уже выпущенных Нацбанком слитковых монет и расширит возможности инвестирования в драгоценные металлы.

Национальный банкмонета