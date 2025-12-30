Новый платежный сервис "КРОК" протестировали в Минске

"Он регулируется он Национальным банком, соответственно, мы будем устанавливать тарифную политику, и она будет гораздо более интересна и привлекательна по отношению к карточным системам. Повторюсь, это уход от любых карточных систем, это работа со счетами, платежными и информационными системами, которые принадлежат нам. Это полностью наш, белорусский, подконтрольный нам сервис. Для физических лиц он также будет интересен в первую очередь диверсификацией и иными инструментами, которые можно использовать без привязки к картам. У нас есть понимание, что поскольку это очень выгодный сервис для юридических лиц, они будут всячески стимулировать граждан к его использованию", - прокомментировал Антон Подрез, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси.