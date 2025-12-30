3.72 BYN
Новый платежный сервис "КРОК" протестировали в Минске
30 декабря Национальный банк опробировал один из сервисов системы мгновенных платежей в одном из гипермаркетов столицы.
Основной потенциал роста - как раз работа с объектами торговли, общепита и сервиса. Покупатель может через приложение по QR-коду заплатить за товары и услуги.
В феврале регулятор обещает принять правила работы платежного сервиса "КРОК", а к середине 2026-го к системе должны подключиться все крупные белорусские банки и торговые объекты. Оценить преимущества оплаты по-новому с лета смогут и покупатели. 30 декабря возможности мгновенных платежей протестировал регулятор, который контролирует весь процесс.
"Он регулируется он Национальным банком, соответственно, мы будем устанавливать тарифную политику, и она будет гораздо более интересна и привлекательна по отношению к карточным системам. Повторюсь, это уход от любых карточных систем, это работа со счетами, платежными и информационными системами, которые принадлежат нам. Это полностью наш, белорусский, подконтрольный нам сервис. Для физических лиц он также будет интересен в первую очередь диверсификацией и иными инструментами, которые можно использовать без привязки к картам. У нас есть понимание, что поскольку это очень выгодный сервис для юридических лиц, они будут всячески стимулировать граждан к его использованию", - прокомментировал Антон Подрез, начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Беларуси.
Наталия Василевская, исполнительный директор небанковской кредитно-финансовой организации "ЕРИП":
"Денежные средства на счета организации торговли и сервиса зачисляются мгновенно в момент совершения платежа. Это большое преимущество, которое позволяет сократить кассовые разрывы и повысить ликвидность предприятия. В объемах крупного ритейла получается существенная экономия".
В будущем планируется расширить функционал сервиса, чтобы была возможность платить по QR-коду за границей с использованием белорусских инструментов без оформления местной банковской карты.