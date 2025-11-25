Новый закон гарантирует белорусам отсрочку по кредитам и займам при сложных жизненных ситуациях

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2adb396-dd50-44e7-a18c-4770a1605867/conversions/b618905d-4a1d-4c2f-b371-bebb237a1241-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2adb396-dd50-44e7-a18c-4770a1605867/conversions/b618905d-4a1d-4c2f-b371-bebb237a1241-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2adb396-dd50-44e7-a18c-4770a1605867/conversions/b618905d-4a1d-4c2f-b371-bebb237a1241-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2adb396-dd50-44e7-a18c-4770a1605867/conversions/b618905d-4a1d-4c2f-b371-bebb237a1241-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Согласно новому закону "О потребительском кредитовании и потребительском микрозайме", белорусские банки и микроорганизации могут предоставлять заемщикам отсрочку платежа при наступлении сложных жизненных ситуаций. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как разъяснила заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Илона Ледницкая, статья 21 данного закона устанавливает четкий перечень обстоятельств, дающих право на отсрочку: "К таким сложным жизненным ситуациям относятся потеря работы, смерть супруга либо супруги, увеличение количества иждивенцев, признание кредитополучателя либо заемщика инвалидом, временная нетрудоспособность свыше 40 дней. Это те ситуации, которые, к сожалению, застают граждан врасплох, и их невозможно предвидеть".

По заявлению гражданина, финансовая организация обязана предоставить помощь. "Банк либо микрофинансовая организация обязаны однократно предоставить отсрочку, рассрочку исполнения обязательств по договору с продлением срока действия договора", - отметила Илона Ледницкая.

При этом финансовые институты могут устанавливать более мягкие условия и расширить перечень случаев трудных жизненных ситуаций и, соответственно, изменить сроки. "Но важно подчеркнуть то, что это всего лишь отсрочка исполнения обязательств. Это не прощение долга", - подчеркнула эксперт.