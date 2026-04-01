Новую площадку для выращивания бройлеров открыли в Буда-Кошелевском районе
В Буда-Кошелевском районе открыли высокотехнологичную новую площадку для откорма цыплят-бройлеров. Событие стало финалом первой очереди инвестпроекта, который стартовал в феврале 2025 года.
В птичнике установили передовое оборудование, создали все условия для работы. Открытие объекта даст возможность увеличить производственные мощности, а также улучшить качество мяса птицы.
Среди покупателей мясной продукции 12 стран постсоветского пространства. Основные потребители Россия, Узбекистан, Казахстан, Армения.
Николай Балабанович, директор РУП "Белоруснефть-Особино":
"Эта площадка 10-тысячная, при производстве сейчас 50 тысяч тонн, то это 20 % от мощностей предприятия на перспективу. Оборудование самое современное, которое сейчас есть в стране. Прорабатываются вопросы среднеазиатского рынка, африканского, там конечно, есть вопросы логистики, но будем их прорабатывать".
В составе производственного цеха 12 птичников. Обслуживать новый участок по выращиванию цыплят-бройлеров будут 80 специалистов.