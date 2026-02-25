Новые марки продукции - на Речицком метизном заводе реализовали импортозамещающий проект

Перспективный импортозамещающий проект реализовал Речицкий метизный завод в рамках инициативы "Один район - один проект". Он позволил расширить ассортимент крепежных изделий и дал рынку новые марки метизной продукции.

В рамках проекта установили 2 комплекса современного оборудования, создали 20 новых рабочих мест. В итоге мощность крепежного производства выросла до 2 800 т в месяц. Для завода это фактически новые возможности для развития производства и наращивания экспорта. Заинтересованы качественной продукцией из металла не только отечественные производители, но и партнеры из стран СНГ.

Виктор Самончик, директор ОАО "Речицкий метизный завод":

"Наш метизный завод делал продукцию болтового ассортимента диаметром до 16 мм, сегодня линейка расширилась до диаметра 24 и до больших длин до 200 мл. Это расширение всей нашей машиностроительной линейки плюс ко всему это и мостовой крепеж, и возможность начинать железнодорожные крепежи. И прежде всего это возможность заместить импорт, который поступал в Беларусь. Первым трем потребителям поставили, имеем заказы от БЕЛАЗа, Могилевского завода лифтового машиностроения".

Наталья Семукова, зампредседателя Речицкого райисполкома:

"Проект реализовывался поэтапно на протяжении трех лет. Это позволит в дальнейшем развиваться предприятию. Традиционно мы занимаем лидирующие позиции по освоению инвестиций в основной капитал в Гомельской области. Буквально за 2025 год около 1 млрд рублей".