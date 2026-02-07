О скрытых противоречиях между былыми союзниками по коллективному Западу - в "Простой экономике"

Начало года выявило скрытые противоречия между былыми союзниками по коллективному Западу. Англосаксы воюют с Европой, американцы - против британцев и канадцев.

Ради спасения падающих экономик они готовы идти на мир со своими прямыми конкурентами - Китаем и Индией. Как Беларусь смогла опередить Запад?

2026 год с каждым новым месяцем приобретает все более яркие краски на фоне обострения борьбы прежних союзников по коллективному Западу.

Глобальный кризис перепроизводства показал: каждый воюет сам за себя и самостоятельно спасает национальную экономику, корпорации и банки.

Сейчас США, Британия и Евросоюз видят свое исцеление в примирении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мол, там основной источник роста мировой экономики и вот на этот локомотив срочно необходимо "запрыгнуть".

Беларусь благодаря прозорливости главы государства еще с 90-х годов рассмотрела эти драйверы роста и подключилась к ним. Сейчас у нас и инвестиции, и производства, и передовые товары с высокой добавленной стоимостью.

Но вернемся к англосаксам…

На неделе Трамп устраивал публичные сцены ревности на фоне визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай.

Последний приехал в Пекин в составе расширенной делегации из руководителей более чем пятидесяти крупных британских компаний и госучреждений. Стармер намерен за счет улучшения связей с Поднебесной обеспечить высокие темпы экономического роста Британии. Визитеры смогли достигнуть соглашения о снижении пошлин на шотландские виски и безвизовый въезд для коротких деловых поездок.

Глава Белого дома на фоне этих успехов англосаксонских братьев открыто предупредил: "Для них это очень опасно… не стоит вести дела с Китаем".

В отношении премьер-министра Канады Трамп вообще не сдерживался - назвал его губернатором "штата Канада" и пригрозил стопроцентными пошлинами в случае углубления отношений с Пекином.

Такие реакции Вашингтона понятны. Китай рассматривается США как ключевой конкурент в мировой экономике и финансах. Долгое время Белый дом готовил различные схемы удушения экономики КНР.

Но для чего? Исключительно для сохранения своей монопольной власти в глобальной торговле, в том числе за счет сохранения доминирования американского доллара.

Но Китай на санкции не поддался, показывает высокие темпы экономического роста, а США в долгах и в упадке. На этом фоне бывшие союзники Штатов быстрее Вашингтона побежали в Пекин договариваться о мире. Европа, можно смело сказать, сама не выдержала собственную политику санкций.

Местная британская газета The Sunday Telegraph четко определила: "Визит Стармера в Пекин был унижением".

Газета Daily Mail прокомментировала визит еще жестче: "Стармер подписал в Пекине "акт о капитуляции".

И такие выводы подкреплены говорящими наблюдениями за символизмом самой организации визита Стармера в Пекин.

Китайцы приняли его в режиме жесткого аскетизма, демонстрируя незначительность его политической фигуры -он ни на что и ни на кого не влияет. К примеру, Стармеру организовали экскурсию в Запретном городе, просто выделив ему одинокого гида-переводчика даже без охраны.

Торжественно и одновременно по-семейному встречали и принимали Президента Беларуси в Поднебесной.

Скрытая конфронтация перешла сейчас на язык символов.

Сразу понятно, кто имеет вес, а кто просто исторический лузер.

Беларусь не Британия, мы колоний не создавали, опиумные войны не вели, пропагандируем мир и прагматизм, умеем работать и решать сложные вопросы. Благодаря нашему Президенту нас уважают, ведут с нами дела и инвестируют в нас.