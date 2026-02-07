3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
О скрытых противоречиях между былыми союзниками по коллективному Западу - в "Простой экономике"
Начало года выявило скрытые противоречия между былыми союзниками по коллективному Западу. Англосаксы воюют с Европой, американцы - против британцев и канадцев.
Ради спасения падающих экономик они готовы идти на мир со своими прямыми конкурентами - Китаем и Индией. Как Беларусь смогла опередить Запад?
2026 год с каждым новым месяцем приобретает все более яркие краски на фоне обострения борьбы прежних союзников по коллективному Западу.
Глобальный кризис перепроизводства показал: каждый воюет сам за себя и самостоятельно спасает национальную экономику, корпорации и банки.
Сейчас США, Британия и Евросоюз видят свое исцеление в примирении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мол, там основной источник роста мировой экономики и вот на этот локомотив срочно необходимо "запрыгнуть".
Беларусь благодаря прозорливости главы государства еще с 90-х годов рассмотрела эти драйверы роста и подключилась к ним. Сейчас у нас и инвестиции, и производства, и передовые товары с высокой добавленной стоимостью.
Но вернемся к англосаксам…
На неделе Трамп устраивал публичные сцены ревности на фоне визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай.
Последний приехал в Пекин в составе расширенной делегации из руководителей более чем пятидесяти крупных британских компаний и госучреждений. Стармер намерен за счет улучшения связей с Поднебесной обеспечить высокие темпы экономического роста Британии. Визитеры смогли достигнуть соглашения о снижении пошлин на шотландские виски и безвизовый въезд для коротких деловых поездок.
Глава Белого дома на фоне этих успехов англосаксонских братьев открыто предупредил: "Для них это очень опасно… не стоит вести дела с Китаем".
В отношении премьер-министра Канады Трамп вообще не сдерживался - назвал его губернатором "штата Канада" и пригрозил стопроцентными пошлинами в случае углубления отношений с Пекином.
Такие реакции Вашингтона понятны. Китай рассматривается США как ключевой конкурент в мировой экономике и финансах. Долгое время Белый дом готовил различные схемы удушения экономики КНР.
Но для чего? Исключительно для сохранения своей монопольной власти в глобальной торговле, в том числе за счет сохранения доминирования американского доллара.
Но Китай на санкции не поддался, показывает высокие темпы экономического роста, а США в долгах и в упадке. На этом фоне бывшие союзники Штатов быстрее Вашингтона побежали в Пекин договариваться о мире. Европа, можно смело сказать, сама не выдержала собственную политику санкций.
Местная британская газета The Sunday Telegraph четко определила: "Визит Стармера в Пекин был унижением".
Газета Daily Mail прокомментировала визит еще жестче: "Стармер подписал в Пекине "акт о капитуляции".
И такие выводы подкреплены говорящими наблюдениями за символизмом самой организации визита Стармера в Пекин.
Китайцы приняли его в режиме жесткого аскетизма, демонстрируя незначительность его политической фигуры -он ни на что и ни на кого не влияет. К примеру, Стармеру организовали экскурсию в Запретном городе, просто выделив ему одинокого гида-переводчика даже без охраны.
Торжественно и одновременно по-семейному встречали и принимали Президента Беларуси в Поднебесной.
Скрытая конфронтация перешла сейчас на язык символов.
Сразу понятно, кто имеет вес, а кто просто исторический лузер.
Беларусь не Британия, мы колоний не создавали, опиумные войны не вели, пропагандируем мир и прагматизм, умеем работать и решать сложные вопросы. Благодаря нашему Президенту нас уважают, ведут с нами дела и инвестируют в нас.
В конце января глава государства подчеркнул важность стратегического партнерства с Китаем и определил дальнейшие шаги развития сотрудничества. Мы будем созидать вместе и становиться сильнее.