"Один район - один проект": как получают солидную прибыль при разведении герефордской породы

Сильные регионы остаются одним из основных акцентов. И это заложено в планы на пятилетку. Нужны рабочие места на современных производствах. Однако как привлечь инвесторов в небольшие населенные пункты?

Решить вопрос призвана инициатива Президента "Один район - один проект". Эффект уже почувствовали в каждом уголке страны.

"Один район - один проект". Почему перспективна не только промышленность, но еще и сельское хозяйство.

Племенной завод в Дрибинском районе

История Дрибина вполне себе иллюстрация фразы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Сначала это была просто деревня, но сюда стали массово переселяться люди с загрязненных территорий после аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря такому росту населения в 90-х Дрибин получает статус горпоселка и районного центра. Сегодня здесь живет примерно 3000 человек. Строится новое жилье. А все благодаря тому, что людям есть где работать.

Не только с жильем, но и с социалкой в городе и районе проблем нет. Все доступно и все рядом. Это то, во что нужно вкладывать средства, а вот на чем их зарабатывать? Один из перспективных проектов - племенной завод.

коровы на ферме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a9324c-94a8-4937-b162-3e3de04be2ad/conversions/afa23895-ed64-477e-afdb-fd6c761795b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a9324c-94a8-4937-b162-3e3de04be2ad/conversions/afa23895-ed64-477e-afdb-fd6c761795b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a9324c-94a8-4937-b162-3e3de04be2ad/conversions/afa23895-ed64-477e-afdb-fd6c761795b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a7a9324c-94a8-4937-b162-3e3de04be2ad/conversions/afa23895-ed64-477e-afdb-fd6c761795b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Казалось бы, здесь все как на обычном молочно-товарном комплексе, но вот задачи кардинально разнятся. Породу герефорд выращивают для дальнейшего разведения, т е. продают телочек и бычков.

Константин Лесников, начальник племенного завода по разведению крупного рогатого скота:

"Порода герефорд неприхотлива к условиям погоды, т. е. она не боится ни морозов, ни жары, переносит это все легко".

По его словам, этим она отличается от обычной голштинской черно-пестрой породы, которая доится.

Несмотря на неприхотливость, базовые вещи всё равно должны быть. Чистота, порядок, корма и внимание ветврача - все сделано по совести и качеству. Так и задумывалось изначально. История завода началась еще несколько лет назад, когда Могилевское госплемпредприятие выкупило пустующее имущество одного из сельхозпредприятий Дрибинщины. И вот благодаря инициативе "Один район - один проект" на месте заброшенных построек - современный комплекс. С его работой в марте ознакомился Президент.

Перспективным проектам - зеленый свет

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84fcb8d-2283-438c-bc57-d548c87ee74a/conversions/be1e4319-4b86-4bdf-a010-aa88576f62c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84fcb8d-2283-438c-bc57-d548c87ee74a/conversions/be1e4319-4b86-4bdf-a010-aa88576f62c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84fcb8d-2283-438c-bc57-d548c87ee74a/conversions/be1e4319-4b86-4bdf-a010-aa88576f62c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b84fcb8d-2283-438c-bc57-d548c87ee74a/conversions/be1e4319-4b86-4bdf-a010-aa88576f62c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Если ты можешь продавать на экспорт сейчас и есть хороший спрос, ты (обращаясь к гендиректору Белплемживобъединения Руслану Березовику - прим. ред.) говори, что надо. Мы сделаем. Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя".

Спрос действительно большой, в клиентах едва ли не все страны СНГ. А учитывая, что продажи с рентабельностью в 18 %, то вот она, золотая жила. Таких комплексов точно должно становиться больше.

Константин Лесников, начальник племенного завода по разведению крупного рогатого скота news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd3e9df-2809-4d5b-ae62-48bb3980ae1f/conversions/fa92d890-faca-41ba-8588-b441fcb5e611-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd3e9df-2809-4d5b-ae62-48bb3980ae1f/conversions/fa92d890-faca-41ba-8588-b441fcb5e611-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd3e9df-2809-4d5b-ae62-48bb3980ae1f/conversions/fa92d890-faca-41ba-8588-b441fcb5e611-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dcd3e9df-2809-4d5b-ae62-48bb3980ae1f/conversions/fa92d890-faca-41ba-8588-b441fcb5e611-xl-___webp_1920.webp 1920w

Константин Лесников, начальник племенного завода по разведению крупного рогатого скота:

"В прошлом году приезжали из Арабских Эмиратов, посол приезжал сюда. В этом году Казахстан, Узбекистан. Кто-то делится опытом, кто-то конкретно с целью купить сразу. Также кто-то интересуется внутри Беларуси, хочет заняться мясным скотоводством, потому что в мясном скотоводстве особо никаких затрат. У нас однотипный тип кормления: сенаж, соль, мел, комбикорм, больше ничего не надо по факту. Они спокойно поедают, привесы свои набирают".

Заводов по разведению КРС должно быть больше

Мясное скотоводство - очень перспективное и прибыльное направление. Вот хорошая подсказка для районов, которые думают над реализацией новых инвестиционных проектов. Дрибинский, как район сельскохозяйственный, продолжит делать ставку на АПК.

Зинаида Лобановская, зампредседателя Дрибинского райисполкома:

"Могилевским госплемпредприятием мы не заканчиваем. За предыдущие полгода мы подготавливали для них также еще один объект неиспользуемого имущества действующего сельхозпредприятия. Планируется отчуждение и дальнейшее расширение производственных мощностей данного предприятия на территории Дрибинского района".