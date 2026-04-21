3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
"Один район - один проект": как получают солидную прибыль при разведении герефордской породы
Сильные регионы остаются одним из основных акцентов. И это заложено в планы на пятилетку. Нужны рабочие места на современных производствах. Однако как привлечь инвесторов в небольшие населенные пункты?
Решить вопрос призвана инициатива Президента "Один район - один проект". Эффект уже почувствовали в каждом уголке страны.
"Один район - один проект". Почему перспективна не только промышленность, но еще и сельское хозяйство.
Племенной завод в Дрибинском районе
История Дрибина вполне себе иллюстрация фразы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Сначала это была просто деревня, но сюда стали массово переселяться люди с загрязненных территорий после аварии на Чернобыльской АЭС. Благодаря такому росту населения в 90-х Дрибин получает статус горпоселка и районного центра. Сегодня здесь живет примерно 3000 человек. Строится новое жилье. А все благодаря тому, что людям есть где работать.
Не только с жильем, но и с социалкой в городе и районе проблем нет. Все доступно и все рядом. Это то, во что нужно вкладывать средства, а вот на чем их зарабатывать? Один из перспективных проектов - племенной завод.
Казалось бы, здесь все как на обычном молочно-товарном комплексе, но вот задачи кардинально разнятся. Породу герефорд выращивают для дальнейшего разведения, т е. продают телочек и бычков.
Константин Лесников, начальник племенного завода по разведению крупного рогатого скота:
"Порода герефорд неприхотлива к условиям погоды, т. е. она не боится ни морозов, ни жары, переносит это все легко".
По его словам, этим она отличается от обычной голштинской черно-пестрой породы, которая доится.
Несмотря на неприхотливость, базовые вещи всё равно должны быть. Чистота, порядок, корма и внимание ветврача - все сделано по совести и качеству. Так и задумывалось изначально. История завода началась еще несколько лет назад, когда Могилевское госплемпредприятие выкупило пустующее имущество одного из сельхозпредприятий Дрибинщины. И вот благодаря инициативе "Один район - один проект" на месте заброшенных построек - современный комплекс. С его работой в марте ознакомился Президент.
Перспективным проектам - зеленый свет
"Если ты можешь продавать на экспорт сейчас и есть хороший спрос, ты (обращаясь к гендиректору Белплемживобъединения Руслану Березовику - прим. ред.) говори, что надо. Мы сделаем. Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя".
Спрос действительно большой, в клиентах едва ли не все страны СНГ. А учитывая, что продажи с рентабельностью в 18 %, то вот она, золотая жила. Таких комплексов точно должно становиться больше.
Константин Лесников, начальник племенного завода по разведению крупного рогатого скота:
"В прошлом году приезжали из Арабских Эмиратов, посол приезжал сюда. В этом году Казахстан, Узбекистан. Кто-то делится опытом, кто-то конкретно с целью купить сразу. Также кто-то интересуется внутри Беларуси, хочет заняться мясным скотоводством, потому что в мясном скотоводстве особо никаких затрат. У нас однотипный тип кормления: сенаж, соль, мел, комбикорм, больше ничего не надо по факту. Они спокойно поедают, привесы свои набирают".
Заводов по разведению КРС должно быть больше
Мясное скотоводство - очень перспективное и прибыльное направление. Вот хорошая подсказка для районов, которые думают над реализацией новых инвестиционных проектов. Дрибинский, как район сельскохозяйственный, продолжит делать ставку на АПК.
Зинаида Лобановская, зампредседателя Дрибинского райисполкома:
"Могилевским госплемпредприятием мы не заканчиваем. За предыдущие полгода мы подготавливали для них также еще один объект неиспользуемого имущества действующего сельхозпредприятия. Планируется отчуждение и дальнейшее расширение производственных мощностей данного предприятия на территории Дрибинского района".
А это еще больше рабочих мест. Вопрос всегда актуальный. От создания производств в разных регионах сильнее становится вся Беларусь. В этом и есть смысл инициативы "Один район - один проект".