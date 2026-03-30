Одно из главных направлений Банка развития Беларуси - поддержка малого и среднего бизнеса
Банк развития в прошлом году сработал удовлетворительно, выполнены все доведенные показатели. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время совместного заседания годового общего собрания акционеров и Наблюдательного совета банка.
Одно из главных направлений - поддержка малого и среднего бизнеса. В прошлом году на эти цели направили 375 млн руб. Большое внимание также экспортным проектам, которые касаются в том числе дальней дуги. К слову, сейчас эта работа получит новый импульс благодаря снятию санкций в отношении банка со стороны Минфина США.
Сергей Столярчук, председатель правления Банка развития Беларуси: "Безусловно, наши давние партнеры, в том числе на азиатских и африканских рынках, очень позитивно восприняли новости о снятии санкций с Банка развития. И мы уже начали диалог с межгосударственными банками, в том числе в Африканском регионе, это панафриканские банки, где обсуждаем поддержку финансирования конкретных инвестиционных проектов".
I квартал этого года Банк развития также проводит с положительной динамикой. Идет работа по внедрению новых инструментов поддержки.