Онлайн-покупки на территории ЕАЭС станут прозрачнее

Онлайн-покупки на территории Евразийского экономического союза станут прозрачнее. Это гарантирует проект соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Документ уже одобрен указом Президента Беларуси.

Для бизнеса это означает единство регулирования на всей территории союза, возможность применения электронного документооборота, снижение административной нагрузки и финансовых издержек.

Ирина Шпак, замначальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Соглашением определяются основные правила взаимодействия между всеми участниками электронной торговли, это в том числе и потребители, на основе принципов недискриминации и свободы перемещения товаров и сопутствующих услуг электронной торговли. Евразийская экономическая комиссия наделяется полномочиями на определение основных правил взаимодействия между ними. В первую очередь это основные условия договора розничной купли-продажи, которые должны быть предусмотрены".