Онлайн-покупки на территории ЕАЭС станут прозрачнее
Онлайн-покупки на территории Евразийского экономического союза станут прозрачнее. Это гарантирует проект соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Документ уже одобрен указом Президента Беларуси.
Для бизнеса это означает единство регулирования на всей территории союза, возможность применения электронного документооборота, снижение административной нагрузки и финансовых издержек.
Ирина Шпак, замначальника управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"Соглашением определяются основные правила взаимодействия между всеми участниками электронной торговли, это в том числе и потребители, на основе принципов недискриминации и свободы перемещения товаров и сопутствующих услуг электронной торговли. Евразийская экономическая комиссия наделяется полномочиями на определение основных правил взаимодействия между ними. В первую очередь это основные условия договора розничной купли-продажи, которые должны быть предусмотрены".
В плюсе окажутся и потребители, поскольку будут установлены единые нормы защиты их прав, как и при традиционной торговле.