Сотрудничество в промышленности, машиностроении, науке, образовании и космосе. Союзному государству 30 лет, и за эти годы, как отмечают эксперты, оно превратилось в уникальное объединение, которое может стать хорошим примером для многих стран.

Сохраняя политический суверенитет, Беларусь и Россия наращивают товарооборот, создают конкурентоспособный союзный продукт, защищают свои границы и, главное, делают жизнь своих граждан комфортнее и безопаснее.

Если подводить итоги белорусско-российского сотрудничества, то наш путь к экономическому росту оказался очень успешным. В 1996 году, когда был подписан договор о создании Союзного государства, наш взаимный товарооборот был 6,5 млрд долларов, сегодня это уже почти 60 млрд.

Как отмечают многие эксперты, за эти 30 лет Союз Беларуси и России превратился в уникальное объединение. Когда после распада СССР многие государства разъединялись, мы, наоборот, объединили свои экономические возможности, при этом сохранив политический суверенитет двух стран.

"Совместные усилия России и Беларуси в рамках СГ, в рамках парламента СГ играют огромную роль. То, что мы видим сегодня, это наличие культурных, гуманитарных обменов, это совместные законодательные инициативы, это регулярные визиты лидеров наших стран, руководителей парламентов, и все эти постоянные контакты на самом деле демонстрируют всему миру, как действительно эффективно могут работать две страны сообща", - отметила депутат Государственной думы России Мария Бутина.

Нам удалось создать общее пространство практически во всех сферах. В тесной кооперации производим "союзный бренд". Один из ярких примеров - самосвалы БЕЛАЗ, которые знают во всем мире. Сегодня белорусские товары, будь то продукты питания, бытовая техника, микроэлектроника, мебель или текстиль, представлены во многих крупных сетевых российских магазинах. Белорусская сельскохозяйственная, дорожная и пассажирская техника работает практически во всех российских регионах. Вместе создаем спутники и готовим космонавтов. Такое крепкое единство сегодня очень раздражает западных и европейских политиков, которые обложили нас экономическими санкциями.

Сегодня, когда мир на грани третьей мировой войны и все чаще разгораются новые очаги военных конфликтов, Беларуси и России жизненно необходимо быть союзниками и стратегическими партнерами в сфере обороны. У нас общая группировка войск, а благодаря сверхсовременному российскому оружию (например, такому как "Орешник") западные границы Союзного государства находятся под надежной защитой.

Развиваем и транспортную инфраструктуру. Сегодня один из самых популярных и доступных видов транспорта между Минском и Москвой - скоростные поезда "Ласточка". Они курсируют уже три раза в неделю, и, возможно, скоро пойдут и в ночное время. Хорошим подарком ко Дню единения стал запуск прямых электричек из Смоленска в Витебск и Оршу. Теперь пассажирам не нужно делать пересадку на приграничных станциях, а экономия времени в пути составит полтора часа.