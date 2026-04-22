От МАЗа до "Пожснаба": белорусская спецтехника укрепляется на рынках СНГ и Центральной Азии

Беларусь готова закрепляться с новыми проектами на рынке Центральной Азии. Минский автозавод планирует создать в Узбекистане совместное сборочное производство грузовой техники. А производитель пожарных машин из Борисова "Пожснаб" реализовал очередной этап кооперационного проекта в Азербайджане.

"Борцы" со стихией на колесах - это про них: вот уже более 20 лет борисовское предприятие "Пожснаб" совершенствует конструкторские решения и внедряет их в специальной пожарной технике. Автоцистерны, автовышки, автомобили аэродромного тушения - все это время позволяют спасателям успешно работать во время чрезвычайных ситуаций.

Например, пожарная автоцистерна АЦ-8.0 на шасси МАЗ - один из бестселлеров компании "Пожснаб". Такая машина востребована в частности в регионах Российской Федерации.

Николай Янковец, начальник отдела ООО "Пожснаб":

"Данная машина максимально отвечает требованиям МЧС в части комплектации и технического вооружения. ЕЕ ключевое отличие от аналогов - равномерное распределение нагрузки на оси. То есть 8 т воды на шасси 6х6 актуально для регионов РФ, где есть проблемы с подъездами. Среди плюсов - повсеместное применение композитного материала (армированного стеклопластика) и наличие второй цельноподъемной кабины для боевого расчета".

Накануне машиностроители Борисова реализовали очередной этап трехстороннего проекта с автозаводами из Минска и Гянджи.

Белорусские специалисты передали партию машинокомплектов пожарных цистерн на сборку в Азербайджан. От МАЗа - шасси, от предприятия "Пожснаб" - специальное оборудование. Все это - заказ МЧС страны-партнера. Контракт состоялся при поддержке белорусских дипломатов.

Олег Дерябин, директор ООО "Пожснаб":

"Это полноценно собранные машины в Азербайджане с белорусской разработкой, сопровождением и технологиями. Мы продолжаем работу по развитию нашего сотрудничества: мало продать машину, нужно ее сопровождать на всем ее жизненном цикле. То есть это 5- и 8-тонные цистерны для их регионов, и сейчас мы обсуждаем сборку автолестниц на 32 и 52 м".

Начальник отдела маркетинга предприятия "Дорэлектромаш" Наталия Сергушкина в машиностроении с детства. С самой сложной техникой девушка на "ты". Топ-менеджера завода не часто увидишь за рулем экскаватора-погрузчика.

В сегодняшнем портфолио "Дорэлектромаш" - десяток моделей специальной техники и еще больше модификаций. Такие машины трудятся во всех странах СНГ.

Среди них и новинка белорусских машиностроителей - высокопродуктивная снегоуборочная техника.

Наталия Сергушкина, начальник отдела ООО "Дорэлектромаш":

"Эта машина может убирать 2750 т снега в час. Для понимания: 20-тонный самосвал она грузит за 30 секунд. В этом году впервые в Беларуси работала эта машина в городе Смолевичи. Минск приобрел 1 единицу. Более 80 машин работают по всему СНГ в самых снежных точках: Татарстан, Казахстан, а обкатку эти машины проходили на Сахалине".