От молочки и тракторов до совместного производства: Минск и Каир наращивают сотрудничество

Новые точки роста по линии Минск - Каир. В Беларуси с визитом большая делегация Египта во главе с министром инвестиций и внешней торговли. Ревизию отношений провели 6 мая на заседании межправкомиссии.

7 мая к обсуждению конкретных предложений о сотрудничестве подключится бизнес - в Минск приехали представители более 20 египетских компаний.

В арабской республике хорошо знают нашу молочную продукцию. Пробивает дорогу на египетский рынок и наше детское питание. Договариваются о признании белорусских сертификатов "халяль".

Знакомы партнерам и наши машиностроительные бренды. Трактор "Беларус" стал надежным помощником местных аграриев.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Сегодня представитель египетского бизнеса высказал пожелание по созданию хаба промышленной продукции на территории Египта. Мы в свою очередь предлагаем не только промышленность, но и белорусские потребительские товары в широком ассортименте, так называемые сборные грузы, рассмотреть возможность поставки туда и широко представить их для того, чтобы потребители Египта могли прочувствовать, что такое вкусные, полезные белорусские товары. Сегодня делегация была на молочном заводе. Они в восторге от наших глазированных сырков. Я думаю, что это только начало нашего тесного и взаимовыгодного сотрудничества".

Мохамед Фарид Салех, министр инвестиций и внешней торговли Египта

Мохамед Фарид Салех, министр инвестиций и внешней торговли Египта:

"У нас есть интерес к белорусским тракторам и автобусам. Некоторые модели пользуются большой популярностью на египетском рынке. На бизнес-форуме завтра мы рассчитываем подписать соглашение о поставках. Оно предусматривает продажи вашей техники в Египет, а в обратном направлении отправятся наши фрукты. Прежде у нас было сборочное производство тракторов в Египте, но постковидная ситуация, сложность в глобальной торговле приостановили этот проект. Но сегодня мы рассматриваем разные возможности, чтобы вдохнуть новую жизнь в совместное производство".