От образования до туризма - Минск и Китай обозначили приоритеты сотрудничества
Перспективы сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры и туризма. Минск и Китай обозначили приоритеты взаимодействия во время встречи председателя Мингорисполкома с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси.
Стороны договорились о дальнейшем укреплении отношений в рамках действующих проектов по самым разным направлениям, в том числе - в сфере образования. Более половины китайских студентов, которые учатся в Беларуси, живут в Минске. Поэтому обсуждали перспективы открытия новых специальностей, интересных китайским партнерам.
На треке сотрудничества и культурные проекты. Так, в феврале гости из Поднебесной организовали в белорусской столице фестиваль в честь Праздника Весны. Минск заинтересован в проведении ответных мероприятий в Китае.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Конечно же, мы видим заинтересованность в развитии между нашими странами в туристической отрасли, потому что это очень важно и большой интерес вызывает как у жителей Китая наша страна, так и у жителей Беларуси, много желающих посетить Китайскую Народную Республику".
"Минск в эти годы очень быстро развивается, постоянно совершенствуются инфраструктуры. Город становится более красивым, чистым и привлекательным для китайских студентов и туристов. В этом году отмечается десятилетие установления отношений по-прежнему между Пекином и Минском. Мы хотим, чтобы было больше контактов, взаимных визитов и больше практических проектов", - отметил Чжан Вэньчуань - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси.
Отметим, что 2025-2026 годы объявлены годами промышленной кооперации между Минском и Пекином. Один из самых успешных совместных белорусско-китайских проектов - индустриальный парк "Великий камень", где уже свыше 170 резидентов. Акцент на медицину, логистику и высокие технологии. Объем взаимной торговли товарами и услугами между странами растет. Только в 2025 году он составил более 12 млрд долларов.