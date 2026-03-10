От образования до туризма - Минск и Китай обозначили приоритеты сотрудничества

Перспективы сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры и туризма. Минск и Китай обозначили приоритеты взаимодействия во время встречи председателя Мингорисполкома с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси.

Стороны договорились о дальнейшем укреплении отношений в рамках действующих проектов по самым разным направлениям, в том числе - в сфере образования. Более половины китайских студентов, которые учатся в Беларуси, живут в Минске. Поэтому обсуждали перспективы открытия новых специальностей, интересных китайским партнерам.

На треке сотрудничества и культурные проекты. Так, в феврале гости из Поднебесной организовали в белорусской столице фестиваль в честь Праздника Весны. Минск заинтересован в проведении ответных мероприятий в Китае.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Конечно же, мы видим заинтересованность в развитии между нашими странами в туристической отрасли, потому что это очень важно и большой интерес вызывает как у жителей Китая наша страна, так и у жителей Беларуси, много желающих посетить Китайскую Народную Республику".

"Минск в эти годы очень быстро развивается, постоянно совершенствуются инфраструктуры. Город становится более красивым, чистым и привлекательным для китайских студентов и туристов. В этом году отмечается десятилетие установления отношений по-прежнему между Пекином и Минском. Мы хотим, чтобы было больше контактов, взаимных визитов и больше практических проектов", - отметил Чжан Вэньчуань - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси.