От торговли до науки - как за 5 лет товарооборот Беларуси и Китая вырос почти вдвое news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусско-китайское экономическое сотрудничество демонстрирует уверенный рост по всем ключевым направлениям в преддверии 34-летия установления дипломатических отношений. По данным заместителя министра экономики Беларуси Алеси Абраменко, с 2021 года товарооборот между странами увеличился в 1,9 раза, экспорт - вдвое, а инвестиции - более чем в два раза. Подробности смотрите в "Экономической среде".

"В 2021 году была подписана Директива №9, направленная на углубление партнерства Беларуси и Китая. За этот пятилетний период мы видим рост товарооборота в 1,9 раза, экспорта - практически в 2 раза, инвестиций - в 2,1 раза", - заявила Алеся Абраменко. Особенно успешным стал 2025 год, в течение которого валовые инвестиции выросли в 2,6 раза, а прямые китайские инвестиции из Китая - в 1,9 раза.

Этот рост подтвердил статус Китая как второго крупнейшего торгово-экономического партнера Беларуси. Сотрудничество активно развивается не только в торговле, но и в высокотехнологичных сферах. "У нас реализуются 20 проектов с Китаем в сфере науки от микроэлектроники до биотехнологий", - отметила замминистра экономики. В промышленности подписан детализированный план кооперации, в рамках которого с 2023 года закуплено более 2,5 тыс. единиц оборудования для модернизации белорусских предприятий, реализовано около 30 и запланировано еще более 40 совместных проектов, включая автомобилестроение, производство двигателей и медицину.

Особую роль играет "Великий камень", где создан преференциальный режим и формируются кластеры в ключевых отраслях. Кроме того, в индустриальном парке работает R&D-центр (Центр исследований и разработок), что позволяет наращивать научную составляющую сотрудничества.

В поисках новых драйверов роста стороны делают ставку на диверсификацию экспорта и расширение круга участников. "Сейчас у нас в Китайском таможенном реестре зарегистрированы 159 наших производителей и 259 товаров. Соответственно, мы можем наращивать и разнообразить представляемый экспорт", - пояснила Алеся Абраменко. Приоритет будет отдаваться товарам с высокой добавленной стоимостью, производимым в Беларуси.

Большой потенциал эксперты видят в сфере услуг, электронной торговли, а также в изучении китайского опыта поддержки малого и среднего бизнеса, который обеспечивает в КНР 50 % налоговых поступлений, 60 % поступлений от малого и среднего бизнеса в ВВП, 70 % технологий и 80 % рабочих мест в городах. "Мы можем позаимствовать и посмотреть, как это выстроено у китайской стороны", - отметила замминистра экономики.