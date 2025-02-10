Пархамович рассказал, как повысить эффективность белорусских земельных ресурсов

Сколько высокотехнологичных предприятий появится в Беларуси и в каких сферах, в программе "Актуальное интервью" спросили министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича.

"Ряд серьезных инвестиционных процессов мы уже запланировали. Безусловно, это цементная отрасль, модернизация цементных заводов, повышение эффективности их работы. Есть проекты по производству новых строительных материалов, которые мы в настоящее время не производим, такие как, например, производство кальцинированной соды, - перечислил глава ведомства.

Министерство в настоящее время готовится к новой пятилетке, разрабатывая дерево решений в отношении добавленной стоимости и дополнительных возможностей для наших базовых строительных материалов, отметил Руслан Пархамович. Он привел в пример организацию "Доломит", которая добывает доломитовый щебень и производит доломитовую муку. "Все это материалы очень важные и нужные для нашей экономики, но из доломита мы можем получить такой серьезный материал, как магний. Это другая добавленная стоимость, это совершенно другие доходы для предприятия. Но этим вопросом нужно заниматься, для этого нужна наука, - подчеркнул он. - Мы сейчас предполагаем рассмотреть возможность появления таких переделов наших отечественных базовых материалов для того, чтобы повысить эффективность тех ресурсов, которые находятся у нас в земле".

Руслан Пархамович:

"Прогресс идет вперед, поэтому мы понимаем, что постоянно появляются новые материалы, которые ложатся на душу нашим потребителям. Потребители всегда хотят что-то новое, более комфортное и эффективное для своего жилья, для своих предприятий. И мы хотим быть в тренде, мы хотим производить новые, высококачественные, эффективные строительные материалы".

Отвечая на вопрос, насколько Беларусь может увеличить производство собственных материалов, министр отметил, что наше производство строительных материалов достаточно экспортно ориентированное. Не менее 50 % от всего пула строительных материалов предприятия страны производят на экспорт. "Поэтому я думаю, что объем производства строительной промышленности за ближайшие десятилетия должен увеличиться как минимум в 2 раза, чтобы мы четко понимали, что мы развиваемся внутри страны, мы обеспечиваем страну нормальными, эффективными материалами. Но, безусловно, соседние рынки тоже развиваются. И если мы не будем предлагать эту продукцию, то это сделает кто-то вместо нас. Мы должны держаться за ту нишу, которая, в том числе, слава богу, у нас есть в Российской Федерации и в Казахстане, Азербайджане".

Руслан Пархамович: