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Перспективные проекты, использование ИИ. В Орше стартовал XIII Международный экономический форум
Орша принимает XIII Международный форум "Экономическая интеграция. Новые возможности инвестиционной активности". Здесь представлены 60 экспонентов белорусских предприятий и организаций, и еще плюс пять регионов России.
За четыре дня участникам предстоит обсудить перспективные проекты, совместное участие в их реализации, а также необходимость активного использования искусственного интеллекта в продвижении товаров. Внимание уделяется и развитию предпринимательства.
Масштабно на форуме в Орше представлены учреждения образования. Ярмарка вакансий c демонстрацией - практическая составляющая подготовки молодых специалистов.