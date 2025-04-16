Перспективные проекты, использование ИИ. В Орше стартовал XIII Международный экономический форум

Орша принимает XIII Международный форум "Экономическая интеграция. Новые возможности инвестиционной активности". Здесь представлены 60 экспонентов белорусских предприятий и организаций, и еще плюс пять регионов России.

За четыре дня участникам предстоит обсудить перспективные проекты, совместное участие в их реализации, а также необходимость активного использования искусственного интеллекта в продвижении товаров. Внимание уделяется и развитию предпринимательства.