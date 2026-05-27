Перспективы развития животноводства обсудили в Глуске

Перспективы развития животноводства обсудили специалисты отрасли на примере хозяйств Глусского района с участием главы Администрации Президента Дмитрия Крутого.

Речь идет о реализации поручений главы государства, так называемого витебского протокола, и мерах для повышения эффективности АПК. Они касаются условий содержания скота, а также качества получаемой продукции.

Сразу несколько проектов будут реализованы уже в 2026 году в Глусском районе. Идет строительство современного профилактория для телят на 236 мест вблизи агрогородка Калатичи и реконструкция МТФ "Дуброва" с возведением дополнительных производственных помещений. Еще несколько десятков объектов укрепит отрасль в регионе.

Сергей Савицкий, первый зампредседателя Могилевского облисполкома:

"44 профилактория - все они на этапе строительства. Начато финансирование, покупается оборудование. Мы видим, что как раз в этот летний период времени - июль месяц - мы должны выполнить эту работу, ввести эти объекты, соблюсти всю технологию выращивания молодняка - от рождения до трех месяцев. Что касается МТК, на этапе строительства 12 объектов. При обеспечении достаточно хорошей кормовой базой мы уверены, что результат как минимум 6-7 тонн на корову мы можем получить".