Первый криптобанк в Беларуси заработает уже в 2026 году

Словом "крипта" белорусов уже не удивишь, это не что-то неосязаемое на языке зумеров, а термин, который уже давно и прочно вошел в финансовый и технологический словарь в мире и, конечно, в Беларуси.

В 2017 году глава государства подписал Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики". Документом созданы очень серьезные конкурентные преимущества для формирования цифровой экономики.

Тогда белорусское государство фактически первым в мире легализовало криптовалюту, а значит, и операции с ней. Цифровые знаки стали средством платежа, источником инвестиций и неплохого дохода для граждан.

И тут все как с привычными нам деньгами: есть деньги, есть и вся сопутствующая необходимая инфраструктура - банки, биржи, брокеры и консультанты. Их деятельность полностью регулируется законодательством, чтобы на рынке был полный порядок, так же должно быть и в цифровом сегменте.

Об этом говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко на профильном совещании в сентябре 2025 года: "Фактически сегодня цифровая жизнь начинает опережать право, а точнее инициирует создание его новых отраслей, можно и так сказать. Поэтому по результатам совещания мы должны четко определить задачи госорганов и Парка высоких технологий в сфере криптотехнологий с учетом имеющегося опыта и компетенции".

Тогда же на совещании обсуждали создание криптобанка. Ситуация, очень похожая на все тот же 2017 год: Беларусь снова берет на себя роль первопроходца, потому что мирового опыта еще толком нет. В некоторых странах появились банки, дружественные криптовалютам, то есть можно совершать операции и обычными деньгами, и криптой.

Но тут возникает вопрос: а как обеспечить сохранность средств граждан и гарантировать их возврат? Ведь задача государства - создать честные и понятные правила для рынка, чтобы даже такой инновационный механизм работал исключительно в интересах людей, а не наоборот.

Понятно, что в первоначальной версии Указа были так называемые белые пятна, поэтому его важно было доработать, лишняя спешка уж точно в таком случае не нужна. Итак, документ увидел свет 16 января 2026 года.

Изучив его внимательно, можно сделать вывод, что безопасность активов будет обеспечена. Криптобанку для работы нужно получить "двойную лицензию" - разрешение ПВТ и включение в реестр Нацбанка.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Документ получился комплексный, который учитывает все аспекты и банковской деятельности, и деятельности, связанной с криптовалютами. И также важно отметить, что глава государства четко поставил задачу, потребовал, чтобы в нормативном акте были выписаны все те нюансы, которые должен учесть инвестор при работе в Республике Беларусь, чтобы потом не возникало дополнительных вопросов. Соответственно, все это было четко прописано в проекте указа, который был поддержан главой государства".

Из преимуществ: криптобанк сможет совершать операции с токенами (это как классические облигации, только в цифровом формате). То есть для многих держателей и эмитентов это более технологичный, оперативный и удобный вариант. Новыми финансовыми продуктами станут криптовклады и криптокарты.

Возникает другой вопрос: так когда же белорусы все это увидят в работе? Первая заявка уже есть, конечно, от резидента ПВТ. Это первый криптообменник Беларуси, а теперь и полноценная криптобиржа, а также одна из немногих белорусских площадок по размещению и продаже долговых токенов. То есть как обеспечить развитие не в ущерб цифровой безопасности, уж точно хорошо знают.

Иван Жизневский, советник белорусской криптоплатформы:

"Будем использовать весь опыт, который наработали уже по взаимодействию с правоохранительным блоком, с Национальным банком в части противодействия мошенничеству. У нас очень хорошая коммуникация и опыт. И как раз погружение криптосектора в белую сферу, создание максимально прозрачных условий его функционирования и способствует тому, чтобы мы вместе со всеми государственными органами создали хороший регуляторный механизм, который бы позволил избежать мошенничества и противодействовать ему".

Остается ждать старта работы первого белорусского криптобанка уже через полгода. За это время всю правовую базу унифицируют с указом Президента, параллельно будет идти работа с белорусскими и иностранными инвесторами, которые также готовы прийти в эту сферу.

Стоит отметить тот факт, что от момента опубликования указа до подачи первой заявки прошло меньше недели. Это говорит о том, что документ действительно долгожданный и нужный.