Плодотворный диалог: Беларусь и Алжир выходят на системный уровень сотрудничества
Укрепление связей по линии Беларусь - Алжир. 26 мая во Дворце Независимости находится председатель Национального народного собрания Африканской Республики.
Ибрагим Бугали возглавляет парламентскую делегацию, которая прибыла в нашу страну с официальным визитом впервые в истории белорусско-алжирских отношений. Накануне в парламенте прошли переговоры с белорусскими коллегами, на которых было заявлено о выходе на новый системный уровень отношений. Сегодня продолжается планомерная работа, направленная на дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Президент Беларуси: Мы абсолютно открыты для вашей страны
Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, Президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. "Но, самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди", - отметил Александр Лукашенко.
"Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения. Может быть, самые лучшие из всех стран Африки", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что во время его официального визита в Алжир в декабре 2025 года и переговоров с Президентом страны Абдельмаджидом Теббуном он убедился, что экономики двух государств абсолютно сопрягаемы. "Мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся", - сказал он.
Алжир нуждается в белорусском опыте
В первую очередь Ибрагим Бугали передал главе белорусского государства от Президента Алжира теплые приветствия и слова глубокого уважения вместе с заверениями о готовности к совместным действиям по развитию сотрудничества. "Ваш визит в декабре 2025 года имел большой общественный резонанс и стал посланием для алжирского народа о вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах: экономике, торговле, сельском хозяйстве, науке и культуре. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, чтобы служить на благо народов наших стран", - подчеркнул председатель Национального народного собрания Парламента Алжира.
Политический диалог Беларуси и Алжира становится все более интенсивным. Этому способствуют контакты на международных площадках, обмен визитами парламентских делегаций, работа групп дружбы. Минск и Алжир ставят амбициозную цель довести товарооборот до 500 млн долларов.
"У нас уже существуют сильные и прекрасные отношения, импульс которым был дан во время визита Президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года. Наблюдаем хорошую динамику этих отношений", - сказал парламентарий.
В ближайшем будущем стороны планируют провести в Минске заседание совместной межправительственной комиссии, где внимание будет уделено конкретным направлениям сотрудничества в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и других перспективных отраслях.
"Мы заинтересованы в реализации совместных проектов по производству тракторов, автобусной техники, удобрений, в которых нуждаются алжирская экономика и сельское хозяйство. Уверен, что реализация этих проектов будет во благо народов двух стран", - отметил Ибрагим Бугали.
В конце 2025 года с официальным визитом Алжир посетил белорусский Президент. Тогда лидерами стран была утверждена дорожная карта сотрудничества на ближайшие 2 года. Она определила конкретные направления торгово-экономического взаимодействия и дала "зеленый свет" бизнесу для реализации совместных проектов. За первый квартал этого года товарооборот между странами вырос в 10 раз.
Александр Лукашенко 26 мая подтвердил нацеленность на дальнейшее укрепление взаимных контактов и передал самые теплые пожелания Президенту Алжира.