По каким технологиям в Гомельской области заготавливают корма

В сельхозорганизациях сейчас активно заготавливают корма. Важно четко и слаженно провести первый укос. Ведь именно в эти дни закладывается основа продовольственной безопасности Беларуси, ее экспортный потенциал. На юге страны аграрии рассчитывают на весомый урожай.

Современные методы заготовки и консервации позволяют сохранять все питательные вещества кормов. О технологиях заготовки как инвестициях в большое молоко.

К заготовке сочных кормов особое внимание уделяется на Гомельщине. Например, в агрофирме имени Лебедева точно знают, что прибавка в молоке и мясе напрямую зависит от сбалансированного рациона животных, основа которого закладывается в поле: тимофеевка, ежа, фестулолиум, в особом почете у белорусских аграриев богатая белком люцерна. В этом передовом хозяйстве ею засеяно 600 га. За сезон бобовая культура дает 4 урожая. Технологию соблюдают на всех этапах производства.

Михаил Асютин, директор филиала "Агрофирма имени Лебедева" РУП "Гомельэнерго":

"Чтобы минимизировать затраты, нужно грамотно подойти к фазе уборки по питательности кормов, нужно использовать консервант для укладки и сокращения срока закладки кормов, используем пресс-обмотчик, т.е. заготавливаем корм в полимерную упаковку. Порядка 17 единиц занято на уборке кормов. Это кошение, сгребание, закладка сенажа, трамбовка, техника отрабатывает на 100 %".

Каждый рулон по 600 кг. Упакованный в стрейч-пленку зеленый микс сохранится свежим до следующего сезона. Технология дорогостоящая, но она оправдывает затраты. Даже зимой надои животных не снижаются. Сочная трава хранится в рулонах по принципу консервы. Так создается качественный полуторогодовалый запас для 4 тыс. буренок.

Травянистые корма - залог стабильных привесов и большого молока. Их в рационе животного должно быть 50 %. Сенаж консервируют и сохраняют до самой весны в хранилищах.

При закладке питательного разнотравья в сенажные траншеи следят за оптимальной температурой и влажностью. Подвяленные прямо в поле скошенные травы приправляют консервантами и утрамбовывают для длительного хранения.