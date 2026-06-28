Программировать будущее, переосмысливать традиции и побеждать вопреки любым обстоятельствам. 28 июня в Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - праздник тех, чьи амбиции и талант двигают страну вперед. Слова поздравления в адрес юношей и девушек направил Президент.

Наша молодежь, а это более 1,6 млн человек, уверенно заявляет о себе в науке, культуре, спорте и волонтерском движении. Каждая их идея, проект и победа укрепляет надежный фундамент будущего Беларуси.

Говорят, что молодежь - это поколение, которое только потребляет контент, скролит ленту, заказывает доставку и ждет, когда наступит "взрослая жизнь". Но это только стереотипы. Современная белорусская молодежь не ограничивается только мемами, компьютерными играми и социальными сетями. У них в кармане доступ ко всем знаниям мира, в руках технологии, а в головах - амбиции, которые в скором времени превращаются в проекты.

Аграрный сектор все активнее осваивает современные технологии. Здесь драйвером урожайности и прибыли служат агродроны. Это уже не будущее, а реальность белорусских полей. Умные машины экономят тонны ресурсов и киловатты времени.

Но школьник из Барановичей Максим Парипа пошел еще дальше. Он объединил беспилотники, датчики на полях и искусственный интеллект в единую IT-платформу, которая помогает фермерам предоставить точные данные: когда сеять, поливать и удобрять. Оцифровка полей занимает около трех суток.

Агродроны, ИИ-стартапы, песни на белорусском языке - как молодежь Беларуси движет страну вперед news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63da0225-e6dd-42a1-99de-f62eacc436b3/conversions/5b9903c7-ece0-468d-8637-2c3c9d93169b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63da0225-e6dd-42a1-99de-f62eacc436b3/conversions/5b9903c7-ece0-468d-8637-2c3c9d93169b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63da0225-e6dd-42a1-99de-f62eacc436b3/conversions/5b9903c7-ece0-468d-8637-2c3c9d93169b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63da0225-e6dd-42a1-99de-f62eacc436b3/conversions/5b9903c7-ece0-468d-8637-2c3c9d93169b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это первое в республике комплексное цифровое решение, специально адаптированное для малых и средних фермерских хозяйств. Сейчас платформу тестируют на нескольких предприятиях Брестской области. Одними из первых экспериментальными площадками стали поля Барановичского района. И если технологическое сердце проекта - оптимизированный код, то его "глазами" и главными сборщиками данных стали агродроны.

"Поскольку законодательство Республики Беларусь не предусматривает использование беспилотных летательных аппаратов для гражданских целей, я решил создать, собрать макет. Была распечатана на 3D-принтере платформа", - рассказал учащийся гимназии № 4 г. Барановичи, автор проекта Максим Парипа.

Проект заметили на высоком уровне. Разработка признана одной из лучших на конкурсе "100 идей для Беларуси". В 2025 году Максим создал проект для сферы образования, в этом году для сельского хозяйства, а прямо сейчас на этапе разработки у него находится инновационный продукт для отечественной медицины.

"Однозначно, Беларусь - это та страна, в которой возможно стать успешным человеком. Государство реализует ряд проектов. К примеру, Белорусский инновационный фонд проводит ежегодно Республиканский конкурс инновационных проектов. Белорусский республиканский союз молодежи проводит "100 идей для Беларуси", - отметил Максим Парипа.

Запрос "придумай бизнес-план для последующего развития телеканала". Меньше минуты и все расписано поэтапно. С виду обычная нейросеть, однако этот уникальный ИИ-ассистент - лучший помощник для фаундеров (основателей компаний). Автор проекта - молодой стартапер Александр Лукашевич.

Агродроны, ИИ-стартапы, песни на белорусском языке - как молодежь Беларуси движет страну вперед news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1182b5ee-4d77-4ed3-a08d-27c90751c9f1/conversions/5f603f99-946c-4a31-bf5c-360cd3ac1207-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1182b5ee-4d77-4ed3-a08d-27c90751c9f1/conversions/5f603f99-946c-4a31-bf5c-360cd3ac1207-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1182b5ee-4d77-4ed3-a08d-27c90751c9f1/conversions/5f603f99-946c-4a31-bf5c-360cd3ac1207-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1182b5ee-4d77-4ed3-a08d-27c90751c9f1/conversions/5f603f99-946c-4a31-bf5c-360cd3ac1207-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это платформа для автоматизации бизнеса и, соответственно, для того, чтобы можно было полностью всю компанию взять, переложить на нашу платформу, оставить минимум людей, все заменить роботами, и компания работает уже практически в полуавтоматическом режиме. Инвестиции нашли как раз в Беларуси, что тоже очень примечательно. За последние 6 лет это, наверное, первая публичная инвестиционная сделка была именно с бизнес-ангелами белорусскими и не без помощи ПВТ", - поделился стартапер Александр Лукашевич.

Этот ИИ-ассистент для фаундеров привлек 90 тыс. долларов. Это один из прорывных стартапов для Александра. За 6 лет деятельности он создал 27 бизнес-проектов. Свой путь начал еще в молодежном предпринимательском сообществе StartUp Space при БГУ.

"Если говорить про StartUp Space, там действительно можно познакомиться как с инвесторами, так и с людьми, которые потенциально могут быть потом полезны. Одного из основных своих клиентов я как раз нашел благодаря StartUp Space. На самом деле, в Беларуси можно развивать свой бизнес, этому готовы как власти, так и какие-то внутренние организации, компании способствовать", - отметил Александр Лукашевич.

Путь к большой сцене тернист для любого артиста. Однако упорство и искреннее трудолюбие способны приносить плоды еще в самом юном возрасте. Молодая белорусская певица Михайлина Хвесюк с музыкой не расстается с 3 лет. Свою первую песню она написала в 12 лет, а сегодня, в 19, уже готовится к выпуску дебютного сольного альбома. Свою публику Михайлина завоевала благодаря выступлениям на многочисленных белорусских фестивалях и конкурсах. В современную поп-музыку девушка активно вплетает самобытные белорусские мотивы на молодежный лад.

Агродроны, ИИ-стартапы, песни на белорусском языке - как молодежь Беларуси движет страну вперед news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d8958aa-55d6-4eef-99fa-a5aabb9bee2d/conversions/05e1a788-7ddc-4f04-a8b2-8ee3e3c47d66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d8958aa-55d6-4eef-99fa-a5aabb9bee2d/conversions/05e1a788-7ddc-4f04-a8b2-8ee3e3c47d66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d8958aa-55d6-4eef-99fa-a5aabb9bee2d/conversions/05e1a788-7ddc-4f04-a8b2-8ee3e3c47d66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d8958aa-55d6-4eef-99fa-a5aabb9bee2d/conversions/05e1a788-7ddc-4f04-a8b2-8ee3e3c47d66-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Многие слушают западную музыку, очень многие слушают певцов из России. А у нас именно наша белорусская музыка, белорусские стихи не так популярны среди молодежи. Для меня это было непонятно и обидно, потому что я очень люблю свою страну, люблю наш белорусский язык. И мои первые стихи были на белорусском языке. И первая моя песня тоже была на белорусском языке", - поделилась певица Михайлина Хвесюк.

Свыше 1,6 млн человек или чуть больше 18 % населения страны. Молодежь Беларуси сегодня - это мощнейшая движущая сила экономики и общества. Гендерный баланс практически равен: чуть более 800 тыс. парней и почти столько же девушек в возрасте от 14 до 30 лет. Главный тренд поколения - непрерывное образование. В вузах обучаются более 239 тыс. человек, в средних специальных учреждениях - около 120 тыс. ребят, еще 70 тыс. получают рабочие специальности. На рынке труда молодые кадры составляют почти пятую часть от всех занятых в экономике. Чаще всего они выбирают интеллектуальные и сервисные ниши: IТ-сектор, сферу услуг, госуправление, творчество, спорт и развлечение.

Самым "молодежным" городом признан Минск. В столице проживает почти каждый четвертый молодой житель страны. В 2026 году Минск носит статус молодежной столицы Беларуси, а в 2027 году станет молодежной столицей СНГ.