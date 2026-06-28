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Агродроны, ИИ-стартапы, песни на белорусском языке - как молодежь Беларуси движет страну вперед

Программировать будущее, переосмысливать традиции и побеждать вопреки любым обстоятельствам. 28 июня в Беларуси отмечают День молодежи и студенчества - праздник тех, чьи амбиции и талант двигают страну вперед. Слова поздравления в адрес юношей и девушек направил Президент.

Наша молодежь, а это более 1,6 млн человек, уверенно заявляет о себе в науке, культуре, спорте и волонтерском движении. Каждая их идея, проект и победа укрепляет надежный фундамент будущего Беларуси.

Говорят, что молодежь - это поколение, которое только потребляет контент, скролит ленту, заказывает доставку и ждет, когда наступит "взрослая жизнь". Но это только стереотипы. Современная белорусская молодежь не ограничивается только мемами, компьютерными играми и социальными сетями. У них в кармане доступ ко всем знаниям мира, в руках технологии, а в головах - амбиции, которые в скором времени превращаются в проекты.

Аграрный сектор все активнее осваивает современные технологии. Здесь драйвером урожайности и прибыли служат агродроны. Это уже не будущее, а реальность белорусских полей. Умные машины экономят тонны ресурсов и киловатты времени.

Но школьник из Барановичей Максим Парипа пошел еще дальше. Он объединил беспилотники, датчики на полях и искусственный интеллект в единую IT-платформу, которая помогает фермерам предоставить точные данные: когда сеять, поливать и удобрять. Оцифровка полей занимает около трех суток.

Агродроны, ИИ-стартапы, песни на белорусском языке - как молодежь Беларуси движет страну вперед

Это первое в республике комплексное цифровое решение, специально адаптированное для малых и средних фермерских хозяйств. Сейчас платформу тестируют на нескольких предприятиях Брестской области. Одними из первых экспериментальными площадками стали поля Барановичского района. И если технологическое сердце проекта - оптимизированный код, то его "глазами" и главными сборщиками данных стали агродроны.

"Поскольку законодательство Республики Беларусь не предусматривает использование беспилотных летательных аппаратов для гражданских целей, я решил создать, собрать макет. Была распечатана на 3D-принтере платформа", - рассказал учащийся гимназии № 4 г. Барановичи, автор проекта Максим Парипа.

Проект заметили на высоком уровне. Разработка признана одной из лучших на конкурсе "100 идей для Беларуси". В 2025 году Максим создал проект для сферы образования, в этом году для сельского хозяйства, а прямо сейчас на этапе разработки у него находится инновационный продукт для отечественной медицины.

"Однозначно, Беларусь - это та страна, в которой возможно стать успешным человеком. Государство реализует ряд проектов. К примеру, Белорусский инновационный фонд проводит ежегодно Республиканский конкурс инновационных проектов. Белорусский республиканский союз молодежи проводит "100 идей для Беларуси", - отметил Максим Парипа.

Запрос "придумай бизнес-план для последующего развития телеканала". Меньше минуты и все расписано поэтапно. С виду обычная нейросеть, однако этот уникальный ИИ-ассистент - лучший помощник для фаундеров (основателей компаний). Автор проекта - молодой стартапер Александр Лукашевич.

Агродроны, ИИ-стартапы, песни на белорусском языке - как молодежь Беларуси движет страну вперед

"Это платформа для автоматизации бизнеса и, соответственно, для того, чтобы можно было полностью всю компанию взять, переложить на нашу платформу, оставить минимум людей, все заменить роботами, и компания работает уже практически в полуавтоматическом режиме. Инвестиции нашли как раз в Беларуси, что тоже очень примечательно. За последние 6 лет это, наверное, первая публичная инвестиционная сделка была именно с бизнес-ангелами белорусскими и не без помощи ПВТ", - поделился стартапер Александр Лукашевич.

Этот ИИ-ассистент для фаундеров привлек 90 тыс. долларов. Это один из прорывных стартапов для Александра. За 6 лет деятельности он создал 27 бизнес-проектов. Свой путь начал еще в молодежном предпринимательском сообществе StartUp Space при БГУ.

"Если говорить про StartUp Space, там действительно можно познакомиться как с инвесторами, так и с людьми, которые потенциально могут быть потом полезны. Одного из основных своих клиентов я как раз нашел благодаря StartUp Space. На самом деле, в Беларуси можно развивать свой бизнес, этому готовы как власти, так и какие-то внутренние организации, компании способствовать", - отметил Александр Лукашевич.

Путь к большой сцене тернист для любого артиста. Однако упорство и искреннее трудолюбие способны приносить плоды еще в самом юном возрасте. Молодая белорусская певица Михайлина Хвесюк с музыкой не расстается с 3 лет. Свою первую песню она написала в 12 лет, а сегодня, в 19, уже готовится к выпуску дебютного сольного альбома. Свою публику Михайлина завоевала благодаря выступлениям на многочисленных белорусских фестивалях и конкурсах. В современную поп-музыку девушка активно вплетает самобытные белорусские мотивы на молодежный лад.

Агродроны, ИИ-стартапы, песни на белорусском языке - как молодежь Беларуси движет страну вперед

"Многие слушают западную музыку, очень многие слушают певцов из России. А у нас именно наша белорусская музыка, белорусские стихи не так популярны среди молодежи. Для меня это было непонятно и обидно, потому что я очень люблю свою страну, люблю наш белорусский язык. И мои первые стихи были на белорусском языке. И первая моя песня тоже была на белорусском языке", - поделилась певица Михайлина Хвесюк.

Свыше 1,6 млн человек или чуть больше 18 % населения страны. Молодежь Беларуси сегодня - это мощнейшая движущая сила экономики и общества. Гендерный баланс практически равен: чуть более 800 тыс. парней и почти столько же девушек в возрасте от 14 до 30 лет. Главный тренд поколения - непрерывное образование. В вузах обучаются более 239 тыс. человек, в средних специальных учреждениях - около 120 тыс. ребят, еще 70 тыс. получают рабочие специальности. На рынке труда молодые кадры составляют почти пятую часть от всех занятых в экономике. Чаще всего они выбирают интеллектуальные и сервисные ниши: IТ-сектор, сферу услуг, госуправление, творчество, спорт и развлечение.

Самым "молодежным" городом признан Минск. В столице проживает почти каждый четвертый молодой житель страны. В 2026 году Минск носит статус молодежной столицы Беларуси, а в 2027 году станет молодежной столицей СНГ.

Важнейшим драйвером для талантов выступает государственная поддержка - от помощи молодым семьям до специальных фондов Президента Республики Беларусь. Результаты этой заботы видны в реальных делах: новое поколение создает прорывные IТ-платформы для АПК, стартапы, для развития нашей IT-сферы и бизнеса, пишет песни для продвижения белорусской культуры. Наша молодежь - это надежный фундамент будущего всей страны.

Разделы:

ОбществоМолодежь

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