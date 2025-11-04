3.68 BYN
Почему инфляцию ограничили 7 % - эксперт назвала глобальные вызовы, влияющие на цены в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2026 год. Одной из задач было ограничение инфляции на уровне, не превышающем 7 %. Почему именно 7 %, рассказала завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова в эфире "Первого информационного".
"7 % - это невысокий уровень инфляции, этот уровень обычно называют подорожанием на мировом рынке тех продуктов, которые мы приобретаем, прежде всего кофе и какао", - сказала она и добавила, что Беларусь не может повлиять на многие вызовы мировой экономики.
"То, что она (экономика. - Прим ред.) фрагментируется, то, что многие государства не знают, к кому примкнуть, какую политику проводить, это тоже будет влиять на цены", - объяснила завкафедрой.
Она отметила, что логистика меняется не всегда в лучшую сторону, и, соответственно, подорожают товары, которые доставляются в Беларусь.
"Поэтому 7 % - это достаточно уверенная инфляция. Конечно, хорошо было бы 4-5 %, но и 7 % - это достаточно небольшой процент", - резюмировала Ирина Новикова.