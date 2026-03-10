3.73 BYN
Почему отечественная отрасль не делает ставку на масс-маркет - в проекте "Экономическая среда"
Автор:Редакция news.by
Стратегия защиты собственного рынка, пути его развития и борьба за покупателя за рубежом. Экспорт товаров отечественного легпрома в январе 2026 года составил уже 160 %, поделилась зампред концерна Наталия Мороз.
Насколько сложно выживать нашим производителям в эпоху "быстрой моды"? Почему отечественная отрасль не делает ставку на масс-маркет, а наши товары легкой промышленности по факту не могут быть дешевыми?
