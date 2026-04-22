Почти 40 % площадей яровых культур засеяно в Минской области

В Минской области засеяно почти 40 % площадей яровых культур. Активно сеют и кукурузу. Так, в хозяйстве "Червенский райагросервис" 1,3 тыс. га отведено под эту важную в АПК культуру. Здесь успешно используют семена белорусской селекции. А на одном из полей вышел тандем новой отечественной техники: трактор из Минска и сеялка из Мозыря.

"Сеем сорт "полесский". По прошлому году он себя зарекомендовал на достойном уровне. По силосу - это порядка 280 ц/га, а по зерну - порядка 50. В связи с запуском нового МТК "Дыя" приходится пересматривать кормовую базу, укреплять ее. В прошлом году было заложено 130 га люцерны для кормления скота, в этом году 80 га злаковых трав", - рассказал директор ОАО "Червенский райагросервис" Роман Хлопцов.