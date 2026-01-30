Под Новополоцком открылся комплекс для переработки твердых коммунальных отходов

Под Новополоцком открылся региональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Здесь будут работать более 150 человек. Предусмотрена поэтапная сортировка, компостирование с получением техногрунта, переработка полимерных материалов, уничтожение медицинских отходов.

Годовая мощность составит до 80 тыс. т с учетом поступления твердых бытовых отходов из соседних районов: Полоцкого, Россонского и Ушачского.

Сергей Велюго, директор биомехзавода бытовых вторресурсов:

"Представлены мощности по переработке "зеленых" отходов от уборки парков, садов, а также территорий предприятий. Это и 4 тыс. т крупногабаритных отходов - старая мебель и другие виды древесных отходов. Сформирован комплекс, который всесторонне позволяет подойти к этому вопросу, максимально переработать отходы и внедрить их в хозяйственный оборот".