Подготовка к весеннему севу на финишной прямой - как справляются хозяйства
Пока поля еще укрыты снегом, у аграриев уже наступила горячая пора. Подготовка к весеннему севу выходит на финишную прямую. Готовность машин необходимо обеспечить до 1 марта.
Расскажем, как хозяйства справляются с экзаменом на готовность.
Подготовка сельхозтехники к весенней посевной
Несмотря на календарную зиму, на мехдворах по-настоящему жарко. До старта посевной кампании остаются считанные недели, и от того, насколько слаженно сейчас сработают наши люди, зависит не просто будущий урожай, а продовольственное благополучие всей страны.
На базе Молодечненского райагросервиса в мастерских и на открытых площадках кипит работа. Такие предприятия - настоящий "железный тыл" для посевной и уборочной кампаний. Специалисты проводят диагностику, модернизацию сложнейших агрегатов, а по сути - оказывают скорую помощь технике.
"На сегодняшний момент у нас подходят к завершению ремонтные работы по подготовке техники к весенним полевым работам. Практически мы закончили ремонт энергонасыщенной техники всей. Посевные агрегаты сданы в хозяйство, отремонтированы 100 %, - рассказал Николай Ильич - главный инженер ОАО "Молодечненский райагросервис". - Сегодня самое главное у нас - слесари по ремонту прицепной техники, энергонасыщенных тракторов и другой техники. Поэтому сварщики - сегодня самое главное. Токаря все понимают и работают, не покладая рук".
Качественно и в срок - главный девиз ремонтной кампании. Особое внимание в хозяйствах страны, уделяют не только состоянию машин, но и запасам семян, удобрений, а главное - кадрам.
Ведь на кону - наш общий каравай. И то, насколько он будет весомым, напрямую зависит от каждого в цепочке: от поля до прилавка.