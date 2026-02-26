Подготовка к весеннему севу на финишной прямой - как справляются хозяйства

Пока поля еще укрыты снегом, у аграриев уже наступила горячая пора. Подготовка к весеннему севу выходит на финишную прямую. Готовность машин необходимо обеспечить до 1 марта.

Расскажем, как хозяйства справляются с экзаменом на готовность.

Подготовка сельхозтехники к весенней посевной

Несмотря на календарную зиму, на мехдворах по-настоящему жарко. До старта посевной кампании остаются считанные недели, и от того, насколько слаженно сейчас сработают наши люди, зависит не просто будущий урожай, а продовольственное благополучие всей страны.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d434020-2aeb-42d8-9281-7af403eeb545/conversions/3a6d151d-d74f-405f-bc4b-402ddac072dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d434020-2aeb-42d8-9281-7af403eeb545/conversions/3a6d151d-d74f-405f-bc4b-402ddac072dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d434020-2aeb-42d8-9281-7af403eeb545/conversions/3a6d151d-d74f-405f-bc4b-402ddac072dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d434020-2aeb-42d8-9281-7af403eeb545/conversions/3a6d151d-d74f-405f-bc4b-402ddac072dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

На базе Молодечненского райагросервиса в мастерских и на открытых площадках кипит работа. Такие предприятия - настоящий "железный тыл" для посевной и уборочной кампаний. Специалисты проводят диагностику, модернизацию сложнейших агрегатов, а по сути - оказывают скорую помощь технике.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c631e6ae-02e2-4927-8f18-e2fbd81e84b7/conversions/45d24fbe-1f6a-460d-b47b-884923f7cd43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c631e6ae-02e2-4927-8f18-e2fbd81e84b7/conversions/45d24fbe-1f6a-460d-b47b-884923f7cd43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c631e6ae-02e2-4927-8f18-e2fbd81e84b7/conversions/45d24fbe-1f6a-460d-b47b-884923f7cd43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c631e6ae-02e2-4927-8f18-e2fbd81e84b7/conversions/45d24fbe-1f6a-460d-b47b-884923f7cd43-xl-___webp_1920.webp 1920w

"На сегодняшний момент у нас подходят к завершению ремонтные работы по подготовке техники к весенним полевым работам. Практически мы закончили ремонт энергонасыщенной техники всей. Посевные агрегаты сданы в хозяйство, отремонтированы 100 %, - рассказал Николай Ильич - главный инженер ОАО "Молодечненский райагросервис". - Сегодня самое главное у нас - слесари по ремонту прицепной техники, энергонасыщенных тракторов и другой техники. Поэтому сварщики - сегодня самое главное. Токаря все понимают и работают, не покладая рук".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e64bb8-4dc1-46ab-824d-7cf74880da32/conversions/4b2c6ce4-0b3c-4700-92bc-39be383e5018-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e64bb8-4dc1-46ab-824d-7cf74880da32/conversions/4b2c6ce4-0b3c-4700-92bc-39be383e5018-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e64bb8-4dc1-46ab-824d-7cf74880da32/conversions/4b2c6ce4-0b3c-4700-92bc-39be383e5018-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9e64bb8-4dc1-46ab-824d-7cf74880da32/conversions/4b2c6ce4-0b3c-4700-92bc-39be383e5018-xl-___webp_1920.webp 1920w

Качественно и в срок - главный девиз ремонтной кампании. Особое внимание в хозяйствах страны, уделяют не только состоянию машин, но и запасам семян, удобрений, а главное - кадрам.