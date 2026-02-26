3.75 BYN
Подготовка к весенней посевной - как аграрии закладывают фундамент продовольственной безопасности
Беларусь на старте большой весенней кампании. Подготовка сельхозтехники к посевной выходит на финишную прямую. Задача поставлена четко: обеспечить полную готовность машин до 1 марта. Ведь именно сейчас в ремонтных мастерских закладывается фундамент продовольственной безопасности года.
Виктор Будрик - слесарь по топливной аппаратуре Молодечненского райагросервиса - в профессии более 35 лет. Дисциплина, ювелирная точность - для мастера в работе важны все детали. Ведь исправный агрегат в поле - это и сэкономленное время, и будущий каравай.
Виктор Будрик, слесарь ОАО "Молодечненский райагросервис":
"Любая автотракторная техника дизельная у нас ремонтируется. Столько лет проработал, стараюсь отдать всю душу, главное, чтобы было качество".
Всю жизнь посвятил технике и Александр Космач. Сразу после школы отучился на тракториста и с тех пор с машинами только на "ты". Сегодня его зона ответственности - ремонт энергонасыщенных тракторов. Работа требует не только силы, но и слаженных действий всего коллектива.
Агросервисы - опора для аграриев. Новые технологии и квалифицированные кадры помогают не упустить золотое время.
Такие предприятия - настоящий железный тыл для посевной и уборочной кампаний. Специалисты проводят диагностику, модернизацию сложнейших агрегатов, по сути, оказывают скорую помощь технике.
"К посевной мы в принципе готовы", - заверил директор ОАО "Молодечненский райагросервис" Евгений Гинцяк. - Вся поступившая техника - энергонасыщенные трактора, посевные агрегаты - у нас уже готовы. Очередь за кормораздатчиками, поступило 6, мы уже сделали 2, 4 в стадии тоже ремонта. По нашему филиалу техника тоже вся готова".
Для богатого урожая важен и посевной материал. В хозяйстве "Городилово" специализируются на выращивании пшеницы, ячменя, кукурузы и сахарной свеклы. Ставку делают на собственные ресурсы. Материал уже отсортирован, проверен на всхожесть, влажность и ждет своего часа.
Игнат Игнатов, главный агроном ОАО "Городилово":
"Озимый ячмень уже после очистки, готовый и проверенный. Всхожесть 98 %. Крупные семена, потому что с ними проще работать, лучшая схожесть, энергия лучше".
Параллельно в хозяйстве накапливают микроэлементы для почвы, в основе фосфор, калий и азот.
Игнат Игнатов, главный агроном ОАО "Городилово":
"Первое внесение - подкормка озимых. И в дальнейшем по созреванию земли, когда уже может самоходная обычная техника зайти в поля, начнем разбрасывать сухие удобрения".
К слову, в Минской области в текущем сезоне аграрии планируют посеять яровые зерновые культуры на площади 73 тыс. гектаров. Еще 300 тыс. гектаров в центральном регионе отведут под кукурузу.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"По минеральным удобрениям нам необходимо 201 тыс. тонн действующего вещества. На сегодня 60 % этой потребности уже находится непосредственно в хозяйствах, а остальные поставки идут согласно утвержденным графикам".
Механики и инженеры, водители и агрономы - в агросезоне важно каждое звено. В этом ритме созидания сегодня закладывается фундамент будущего урожая и главное - уверенность в том, что на столах белорусов всегда будет свежий хлеб.