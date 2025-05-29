Подсев и перезалужение: как проводят подготовку к жатве кормовых трав

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ce35420-6999-48e1-a109-92e87e22cfb7/conversions/953430f8-a5ea-482c-9484-c704e3eb176b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ce35420-6999-48e1-a109-92e87e22cfb7/conversions/953430f8-a5ea-482c-9484-c704e3eb176b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ce35420-6999-48e1-a109-92e87e22cfb7/conversions/953430f8-a5ea-482c-9484-c704e3eb176b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ce35420-6999-48e1-a109-92e87e22cfb7/conversions/953430f8-a5ea-482c-9484-c704e3eb176b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Аграрии Беларуси приступили к заготовке кормов на будущий зимний период, а это является самой ответственной страдой, от которой зависит эффективность всей отрасли животноводства.

В плане выставлена задача заготовить больше 10 млн т травяного корма, при этом ставка все равно сделана на качество.

Богатая белком и микроэлементами кормовая база будет гарантировать прибавку к производству молока. Начальник участка КСУП "Першаи-2014" Сергей Тростянко сообщил, что первый корм уже в хозяйстве стали убирать четыре дня назад - начали косить злаковые травы и люцерну. Специалист также отметил, что урожайность в 2025 году будет похуже, ведь погодные условия внесли свои коррективы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4178b021-b551-4132-97ba-08a604dac3d2/conversions/eff5b3e5-7bf0-499f-b6b4-eb55fa557a53-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4178b021-b551-4132-97ba-08a604dac3d2/conversions/eff5b3e5-7bf0-499f-b6b4-eb55fa557a53-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4178b021-b551-4132-97ba-08a604dac3d2/conversions/eff5b3e5-7bf0-499f-b6b4-eb55fa557a53-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4178b021-b551-4132-97ba-08a604dac3d2/conversions/eff5b3e5-7bf0-499f-b6b4-eb55fa557a53-xl-___webp_1920.webp 1920w

То, что 2025-й по урожайности зеленого корма может быть нехарактерным, стало понятно еще в начале весны, когда синоптики прогнозировали то дневные плюсы, то устойчивые ночные минусы. Отсюда и было уделено большое внимание подготовке к зеленой жатве - организован подсев, перезалужение, внесение минеральных удобрений. И все это для того, чтобы не только первые, но и последующие укосы дали питательные и сочные корма.

Николай Трухо, главный ветеринарный врач КСУП "Першаи-2014":

"Очень важна фаза вегетации растений. Вовремя нужно убрать, приготовить, хорошо измельчить, доставить в траншею, хорошо затрамбовать с консервантом. Надо постоянно и мониторить влажность, температуру массы. Если выпадают осадки, то кормозаготовка останавливается, траншея укрывается и ожидается улучшение погодных условий".

На полях предприятия "Першаи-2014" Воложинского района аграрии буквально ловят погожие часы, чтобы соблюсти технологию в сборе и последующем хранении. В большой технологической цепочке (от создания хорошего травостоя до длины резки и применения консервантов при закладке в траншеи) нет менее важного звена, ведь все этапы отражаются на питательных свойствах того, что ляжет на кормовые столы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51ff440b-d63d-4688-a56e-3ce425336e54/conversions/e7012b18-c13c-4074-a8b3-55f5b2f71af4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51ff440b-d63d-4688-a56e-3ce425336e54/conversions/e7012b18-c13c-4074-a8b3-55f5b2f71af4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51ff440b-d63d-4688-a56e-3ce425336e54/conversions/e7012b18-c13c-4074-a8b3-55f5b2f71af4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51ff440b-d63d-4688-a56e-3ce425336e54/conversions/e7012b18-c13c-4074-a8b3-55f5b2f71af4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В первую очередь нужно создать хороший травостой из люцерны в чистом виде и пятикомпонентных люцерновых смесей, чтобы получить тот корм, который должен быть обогащен белком, обменной энергией и сахарами. Травы надо убрать в ранние стадии, ведь год нетипичный по погодным условиям. Развитие культур было замедленным из-за заморозков и нехватки влаги. Сегодня посевы люцерны, которые имеются на площади 580 га (они хоть и были ослаблены), дали первые бутоны, и мы решили их скосить", - рассказал директор КСУП "Першаи-2014" Виктор Шалаш.

В силосно-сенажных траншеях сельхозпредприятия лежит уже 800 т корма - это треть от объемов, которые необходимы, чтобы в достатке накормить дойное стадо, пока не вырастет новый зеленый урожай.

В хозяйстве подобрали свою формулу успеха, которая отражается на надоях - 27 л на корову. И это далеко не предел.

Одними из первых в Минской области зеленый конвейер наладили в ОАО "Агро-Дубинское". Под корма здесь отвели больше 1,5 тыс. га земли. Почти треть (а это порядка 1,8 тыс. тонн) уже заготовлено в силосно-сенажную траншею. В нее вошла люцерна в чистом виде - идеальный жвачный компонент в молочном животноводстве. Весенние заморозки не дали ей полноценно пойти в рост, поэтому все усилия направили на то, чтобы справиться с косовицей как можно быстрее. Сейчас мехотряд аграрного предприятия полностью задействован в звеньях кошения. Еще три тракториста отвечают за трамбовку.

После полной уборки того, что скосили, впервые в этом сезоне землю подкормят азотом, чтобы уже через три недели собрать урожай второго укоса.