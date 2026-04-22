Полоцкий молочный комбинат станет частью крупного холдинга. Предстоит масштабная модернизация производства, что позволит повысить конкурентоспособность продукции. Это обсудили 22 апреля во время встречи с трудовым коллективом председателя Совета Республики.
Полоцкий молочный комбинат - одно из крупнейших предприятий Витебской области по переработке молока. Сегодня здесь производят более 70 видов продукции - сырки, сметану, творог. Комбинат обеспечивает рабочими местами около 700 человек.
На повестке вхождение комбината в крупный отечественный холдинг. Уже к концу 2026 года производство намерены полностью модернизировать. Внедрение современных технологий позволит повысить конкурентоспособность продукции.
"На совещании по развитию Витебской области Президентом была поставлена четкая задача: нужно сохранить трудовые коллективы, предприятия должны работать эффективно. Поэтому в соответствии с поручением главы государства было принято стратегически важное и выверенное решение о привлечении крупного переработчика молочной продукции - предприятия "Савушкин продукт". Это будет суперсовременное предприятие, которое будет выпускать практически ту же продукцию, но это будет другая история, другая заработная плата", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Сохранение продуктовых брендов, социальных гарантий и рабочих мест. Об этом шла речь во время встречи с работниками комбината. Важно сохранить коллектив. В планах обучение новым производственным технологиям.
"Первоначально мы здесь оставляем то, что люди умели делать - это творожное направление. Будет производиться около 40 т в сутки сырков, примерно столько же творога, около 20 т масла и сухие молочные продукты", - рассказал гендиректор ОАО "Савушкин продукт" Александр Савчиц.
Ключевой фактор увеличения объемов производства - расширение сырьевых зон. В хозяйстве "Новые Горяны" под потребность комбината намерены возвести новый масштабный комплекс. Ведь именно от условий содержания поголовья зависит качество и количество молока.
Во время встречи с Натальей Кочановой полоцкие аграрии говорили об обновлении парка техники, условиях труда и заработной плате. С социальной инфраструктурой на приеме местного ФАПа спикер верхней палаты парламента ознакомилась лично.
Коллектив хозяйства трудится в привычном режиме многозадачности. Весной фокус традиционно на полевых работах, от продуктивности которых зависит обеспечение кормовой базы поголовья и продовольственной безопасности страны.