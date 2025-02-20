Поручительство, гранты, льготные ставки кредитования - как в Беларуси облегчают старт в бизнесе

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Малый бизнес зачастую еще на старте или в развитии нуждается в финансовой поддержке. Какие механизмы для этого созданы в Беларуси, рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью".

Министр отметил, что, помимо помощи законодательства, инструменты бизнесу предоставляет Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей: поручительство по кредитам, гранты и возмещение (совместно с Банком развития) капитальных затрат, понесенных на строительство тех или иных предприятий.

"Мы видим динамику и продолжаем создавать новые продукты, в том числе с Банком развития, - обозначил Юрий Чеботарь. - Появился у них продукт "Промкооперация". Он предполагает кредитование тех юрлиц, которые готовы изготавливать изделия, которые нужны на конвейеры. И ставка 7,5 %, на наш взгляд, достаточно комфортная сегодня".

Юрий Чеботарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e37ca821-79db-4e3b-ac62-ef00edaee72b/conversions/adc5be05-443d-4306-85b8-5e6e2437aa23-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также напомнил о поддержке инициативы "Один район - один проект". По этой программе кредитная ставка составляет 8 %. "Но в этом году мы ее (программу - прим. ред.) улучшили для аграрных районов, для того, чтобы привлечь туда производственный сектор - ставка 6,5%", - проинформировал гость проекта "Актуальное интервью".