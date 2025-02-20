3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Поручительство, гранты, льготные ставки кредитования - как в Беларуси облегчают старт в бизнесе
Малый бизнес зачастую еще на старте или в развитии нуждается в финансовой поддержке. Какие механизмы для этого созданы в Беларуси, рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь в "Актуальном интервью".
Министр отметил, что, помимо помощи законодательства, инструменты бизнесу предоставляет Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей: поручительство по кредитам, гранты и возмещение (совместно с Банком развития) капитальных затрат, понесенных на строительство тех или иных предприятий.
"Мы видим динамику и продолжаем создавать новые продукты, в том числе с Банком развития, - обозначил Юрий Чеботарь. - Появился у них продукт "Промкооперация". Он предполагает кредитование тех юрлиц, которые готовы изготавливать изделия, которые нужны на конвейеры. И ставка 7,5 %, на наш взгляд, достаточно комфортная сегодня".
Он также напомнил о поддержке инициативы "Один район - один проект". По этой программе кредитная ставка составляет 8 %. "Но в этом году мы ее (программу - прим. ред.) улучшили для аграрных районов, для того, чтобы привлечь туда производственный сектор - ставка 6,5%", - проинформировал гость проекта "Актуальное интервью".
Министр рассказал и о создании онлайн-площадки "региональная-инициатива.бел": "В онлайн-формате без участия госорганов можно оставить заявку на рассмотрение своего инвестиционного проекта для последующего кредитования. За месяц у нас почти десяток заявок".