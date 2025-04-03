"Потребителя всегда хочется чем-то удивить". В Минске стартовал экспортный форум "Беларусь мясная"

Экспортный форум "Беларусь мясная" стартовал 3 апреля в Минске.

Мировые тренды, угрозы и возможности, инновации в сфере производства. Эти и другие вопросы обсудят участники мероприятия, а также вызовы и перспективы белорусского экспорта. В числе докладчиков - 35 специалистов.

Международный экспортный форум стартовал в Минске

"Беларусь мясная" - это не только название мероприятия, это уже давно бренд нашей страны. Два дня Минск принимает крупный международный форум.

Руководители отрасли, предприятия, приглашенные гости, эксперты - все заинтересованы и обсуждают, как повысить качество продукции, уровень производства и, конечно же, продажи на внешние рынки. Белорусский рынок свой всегда в приоритете. Вот, кстати, интересная статистика. Уровень самообеспеченности мясными продуктами только за счет собственного производства сегодня превышает 130 %. И, конечно, все это гарантирует продовольственную независимость нашей страны.

Сотня стран сегодня знает, какова "Беларусь мясная" на вкус. И экспортные продажи растут, но чтобы спросу нашлось достойное предложение, производители наращивают объемы выпуска. За 2024 год плюс 8 %. Мощности предприятий позволяют сполна насытить и свой рынок. Сегодня в рознице доля отечественной мясной продукции - 99,6 %.

Алла Матус, эксперт-практик по бережливому производству:

"Далеко за пределами страны знак качества белорусского товара хорошо известен. Гордимся и продолжаем двигаться в этом направлении. В рамках пятилетки качества большой акцент для страны в целом и для производственных предприятий уделяется операционной эффективности, снижению затрат, повышению качества продукции. Для нас важно высокое качество, доступная стоимость, не во вред этому качеству".

Эксперты отмечают, что потребитель с каждым годом становится все требовательнее. А значит, предлагая продукцию, нужно угодить даже самому избалованному гурману. Предприятие в непрерывном поиске новых вкусов. На форуме представлены самые горячие новинки отрасли.

Наталья Козик, специалист по маркетингу мясокомбината:

"Потребителя всегда хочется чем-то удивить. Одна из новинок - продукт из мяса лося сыровяленый "Егерский с можжевельником". Расширяются и зарубежные рынки. Выходим на новые - Узбекистан, Казахстан. Расширяется линейка полуфабрикатов, потому что в последнее время они как-то больше пользуются спросом".

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"На площадке собрались все игроки мясного рынка - это производители, наука, оптовые компании, компании, представляющие ретейлеров. Все собрались для того, чтобы вывести индустрию на новый этап развития", - рассказала Инна Курлович, организатор форума.