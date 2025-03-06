Потребление энергии зарядными станциями для электрокаров в Беларуси выросло в 2 раза

В Минске открыли крупный хаб для зарядки электромобилей, где можно одновременно заряжать 13 машин.

Владельцы электрокаров смогут выбрать станцию оптимальной мощности с учетом своих планов. При этом самая высокоскоростная зарядка займет всего полчаса.

К слову, за 2024 год потребление электроэнергии зарядными станциями для электрокаров в Беларуси выросло в два раза, а число электромобилей на наших дорогах уже превысило 23 тыс.