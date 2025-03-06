3.59 BYN
3.24 BYN
3.47 BYN
Потребление энергии зарядными станциями для электрокаров в Беларуси выросло в 2 раза
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32025-03-06T07:39:57.000000Z00
В Минске открыли крупный хаб для зарядки электромобилей, где можно одновременно заряжать 13 машин.
Владельцы электрокаров смогут выбрать станцию оптимальной мощности с учетом своих планов. При этом самая высокоскоростная зарядка займет всего полчаса.
К слову, за 2024 год потребление электроэнергии зарядными станциями для электрокаров в Беларуси выросло в два раза, а число электромобилей на наших дорогах уже превысило 23 тыс.