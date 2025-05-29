Повлияли ли погодные условия на заготовку кормовых трав в Беларуси

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Продовольственная безопасность Беларуси обеспечена, но много резервов в сельском хозяйстве еще не задействовано. Чтобы конкурировать на рынках мирового продовольствия и получить еще большую отдачу, необходимо подтянуть все тонкие места. И дисциплина здесь играет ключевую роль.

Эту догму, проверенную временем, усвоили аграрии Брестской области. Качественные семена, строгое соблюдение технологий, грамотный подход специалистов - в хозяйстве ОАО "Вознесенский" Жабинковского района знают все тонкости заготовки корма, который будет наполнен нужными животным энергетическими компонентами.

Агросезон в 2025 году стартовал непростой - из-за теплого февраля, но морозного мая пришлось внести коррективы в работу. Сейчас же сельхозпредприятие занимается уборкой люцерны.

"В сельское хозяйство пришел в 17 лет. Ранее работал в другом хозяйстве, а в этом нахожусь третий год. Сейчас убираем люцерну, после нее перейдем на клевер. В день я собираю по 50 га. Мы стараемся делать все качественно, быстро, но аккуратно", - рассказал механизатор ОАО "Вознесенский" Вадим Шандр.

Надежда Кондратюк, директор ОАО "Вознесенский":

"Первый укос показывает, что, наверное, объем будет меньше уровня 2024 года, но для нашего хозяйства это никак отрицательно не повлияет, потому что заготовка кормов 2024-го позволит прокормить скот до февраля 2026 года. Имея такой запас, мы немножко помогаем и своим коллегам. На данный момент наше хозяйство продало почти 4 тыс. т сенажа".

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А вот в ОАО "Остромечево" зеленого корма предстоит заготовить для 18-тысячного стада крупного рогатого скота. Сейчас там косят злаковые травы, которые находятся в оптимальной стадии для уборки. Везут полезный и сочный микс прямиком в траншеи, куда планируют затрамбовать 39 тыс. т сенажа и около 70 тыс. т силоса.

"Какой бы год ни сложился, специалисты понимают, что надо работать и всегда извлекать все максимально. Часть трав, конечно, пострадала. Но мы сегодня имеем половину прошлогодней урожайности. Также было принято решение начать косить раньше, чтобы попасть под осадки и уже получать полноценный второй укос. Стараемся работать по максимуму, но убирать качественно и в срок заготавливать необходимые корма", - пояснил директор ОАО "Остромечево" Олег Бурак.

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Главный агроном ОАО "Остромечево" Роман Кравчук отметил, что заготовка качественных кормов - это приоритет. Это задача, которую должны выполнять в течение всего сезона. "В первую очередь убирается озимая рожь, ее уже успешно скосили. В 2025 году убрали и заготовили не сенаж, а силос. Заготавливали с влажностью приблизительно 70 %. Вышло около 5 тыс. т. Урожайность была довольно-таки неплохая", - констатировал он.

Весь процесс (от заготовки семян до трамбовки культур в траншеи) мониторят сотрудники Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Четко организованная работа в полях позволит скосить травы в оптимальной фазе спелости. Безусловно, основная работа по кормозаготовке предстоит еще впереди. Для создания прочной кормовой базы и повышения ее качества аграриям нужно целенаправленно и результативно потрудиться, ведь слишком высока цена кормовых потерь, когда больше половины затрат в животноводстве приходится на кормление. И от того, насколько качественными будут корма, зависит не только уровень продуктивности и здоровья животных, но и устойчивость экономики отдельных предприятий и всей Беларуси.

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