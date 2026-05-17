Четвертый матч хоккейного Кубка Гагарина в Казани: "Ак Барс" сразится с "Локомотивом"
Автор:Редакция news.by
В Казани продолжается битва за Кубок Гагарина. 17 мая "Ак Барс" и "Локомотив" проведут четвертый матч финальной серии. После трех поединков впереди "железнодорожники", но сегодня на родной площадке "барсы" попытаются восстановить равновесие.
В составе хозяев выступают белорусский защитник Степан Фальковский и нападающий Владимир Алистров. Именно "Ак Барс" выбил из розыгрыша минское "Динамо".
Сумеет ли команда с белорусами в составе сравнять счет в решающей серии, болельщики узнают из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 14:25.