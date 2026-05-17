Первый опыт телехирургии: операцию на расстоянии 6 тыс. км провели белорусские и китайские хирурги
Хирурги Беларуси и Китая провели операцию на расстоянии 6 тыс. км.
Оперативное вмешательство по резекции доли печени выполнили из операционной Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Белорусскую бригаду возглавил академик Олег Руммо.
Пациент находился на операционном столе в Синьцзянской больнице.
Операцию на расстоянии провели с помощью роботизированного комплекса. Для безопасности при дистанционном вмешательстве были задействованы несколько ведущих хирургов Беларуси и Китая.
Операция такого уровня требовала не только высочайшего профессионализма врачей, но и современной телекоммуникационной инфраструктуры. Необходимость обеспечить стабильную и качественную передачу данных в режиме реального времени была произведена успешно. После такого эксперимента планируют организацию похожего мероприятия в Беларуси.