Первый опыт телехирургии: операцию на расстоянии 6 тыс. км провели белорусские и китайские хирурги

Хирурги Беларуси и Китая провели операцию на расстоянии 6 тыс. км.

Оперативное вмешательство по резекции доли печени выполнили из операционной Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Белорусскую бригаду возглавил академик Олег Руммо.

Пациент находился на операционном столе в Синьцзянской больнице.

Операцию на расстоянии провели с помощью роботизированного комплекса. Для безопасности при дистанционном вмешательстве были задействованы несколько ведущих хирургов Беларуси и Китая.