Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Масштабная забастовка в школах Испании: более 1200 учителей готовы уволиться

Кризис системы образования в Испании. В стране почти неделю продолжается масштабная забастовка.

Главный центр массовых демонстраций - Валенсия. Более 1200 преподавателей и руководителей учебных заведений готовы массово уволиться, если власти региона не начнут реальные переговоры по улучшению условий работы и финансирования школ.

Люди жалуются на чрезмерную нагрузку, дефицит кадров, чрезмерную бюрократию и ухудшение состояния школьной инфраструктуры.

Разделы:

В миреЕвропаОбразование

Теги:

Испаниязабастовка