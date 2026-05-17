Масштабная забастовка в школах Испании: более 1200 учителей готовы уволиться
Автор:Редакция news.by
Кризис системы образования в Испании. В стране почти неделю продолжается масштабная забастовка.
Главный центр массовых демонстраций - Валенсия. Более 1200 преподавателей и руководителей учебных заведений готовы массово уволиться, если власти региона не начнут реальные переговоры по улучшению условий работы и финансирования школ.
Люди жалуются на чрезмерную нагрузку, дефицит кадров, чрезмерную бюрократию и ухудшение состояния школьной инфраструктуры.